Liga de Campeones y Mundial: ¿necesita un descanso Mbappé

Tocado en la rodilla izquierda y baja contra el Benfica este miércoles, Kylian Mbappé comienza a pagar la acumulación de partidos con el Real Madrid. ¿Necesita el delantero francés un descanso a las puertas del tramo crucial de la temporada, para llegar en la mejor condición al Mundial?

A poco más de cien días para la cita de Norteamérica, marcada en rojo en su calendario, el capitán de los Bleus se vio obligado a una pausa después de meses apretando los dientes para ayudar a su club.

El delantero galo, mermado por problemas en el ligamento externo de la rodilla izquierda desde finales de 2025, fue declarado baja ante el Benfica por "un dolor persistente" durante el entrenamiento del martes, según varias fuentes cercanas a las que tuvo acceso la AFP.

En principio, Mbappé podría estar al menos diez días alejado de los terrenos de juego para superar definitivamente sus molestias físicas.

Su ausencia para uno de los partidos más importantes de la temporada, oficializada el miércoles por el club madrileño, supuso un jarro de agua fría en el Bernabéu.

- Indispensable -

Más que su propia gloria personal luego de una primera temporada sin títulos de prestigio, es sobre todo ese contexto gris y la exigencia extrema de resultados en la "Casa Blanca" lo que explica los esfuerzos del ex del PSG para ayudar al equipo en las últimas semanas.

"Es muy importante poner en valor su gran esfuerzo. Está intentando ayudarnos en el campo, es un jugador diferencial. Cualquier defensa que lo tenga enfrente sabe que puede resolver un partido", declaró el martes su entrenador Álvaro Arbeloa, que consideró entonces que el jugador estaba "listo" para el partido.

En efecto, es difícil adivinar dónde estaría el club blanco sin la eficacia de su 10, autor de 38 goles en 33 partidos entre todas las competiciones esta temporada, que en tantas ocasiones han salvado al equipo desde su llegada a Madrid en el verano europeo de 2024.

Tras haber descansado a finales de enero en la eliminación de Copa del Rey en Albacete (2ª división), y sin haber precipitado su regreso para la final de la Supercopa de España perdida ante el FC Barcelona (3-2), Mbappé completó los seis partidos siguientes, en los que marcó nueve goles.

La mejoría de Vinícius y el olfato de gol del joven Gonzalo Garcia permitieron al Real Madrid ganar sin él al Betis (5-1) o a la Real Sociedad (4-1). Pero su presencia se antoja necesaria para permanecer en la carrera por LaLiga y por la Champions, en la que Mbappé también es máximo goleador con 13 dianas en ocho partidos.

- Una gira con los Bleus en duda -

En caso de eliminación este miércoles, lo que abriría una nueva crisis, el cuerpo técnico madridista podría verse tentado de exprimir a su estrella para tratar de salvar la temporada, como ya se intentase hacer, en vano, el año pasado.

En caso contrario, el Real Madrid necesitará del mejor Mbappé en unos eventuales octavos de final ante Manchester City o Sporting de Lisboa en marzo.

El próximo parón internacional (23-30 de marzo), durante el que la selección francesa se enfrentará a Brasil y a Colombia en Estados Unidos a dos meses y medio del inicio del Mundial, podría ser el momento adecuado para que se tome un respiro.

Pero la última palabra la tiene el seleccionador galo Didier Deschamps, que deberá ofrecer su nómina de jugadores el 19 de marzo para una gira que contará también con colaboraciones publicitarias con la marca deportiva estadounidense Nike, que equipa a la Federación Francesa de Fútbol y al jugador.

En ese contexto, no parece probable que Mbappé pueda permanecer en Madrid, y el riesgo de nuevo conflicto club-selección sigue latente.