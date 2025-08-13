Liga de España arranca con un Barcelona que asusta a sus dos rivales de Madrid

MADRID (AP) — La Liga española arranca con sus tres grandes clubes con diferentes expectativas.

El campeón defensor Barcelona quiere demostrar que es el equipo a vencer en España tras una campaña en la que completó el doblete liga-copa.

Con la llegada del técnico Xabi Alonso, el Real Madrid intenta hacer borrón y cuenta nueva después de una temporada mediocre.

Y el Atlético de Madrid espera que un equipo renovado le ayude a mantenerse a la estela de sus rivales.

Lo que hay que saber de la nueva temporada:

El auge azulgrana

El Barça viene de una de sus mejores temporadas en años. Aparte de consagrarse en La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, el equipo de Hansi Flick alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, algo que no lograba desde 2019.

En su segundo año bajo el mando de Flick, el club catalán se reforzó con el delantero inglés Marcus Rashford, quien se unirá a Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski en un frente de ataque que fue uno de los mejores de Europa la temporada pasada. Fueron los máximos anotadores tanto en España —con más de 100 goles– como en la Liga de Campeones.

Acusarán la ausencia del veterano defensor Iñigo Martínez, quien firmó con el club saudí Al-Nassr. El club también añadió al arquero Joan García, fichado de su rival de patio Espanyol.

“Estamos muy contentos con los nuevos, van por el buen camino, el equipo está creciendo”, dijo Flick.

Los azulgranas abrirás su temporada con una visita a Mallorca el sábado.

El Madrid de Xabi Alonso

El Madrid viene de una temporada decepcionante para sus altos estándares. Fue destronado en España por el Barça y perdió sin paliativos los cuatro clásicos que disputó contra su acérrimo rival. La defensa de su título en la Liga de Campeones acabó en la ronda de cuartos de final, fulminados por Arsenal. Y su aventura en el Mundial de Clubes acabó con una fea derrota 4-0 ante el Paris Saint-Germain en las semifinales.

Al final del curso doméstico, Carlo Ancelotti dejó de ser técnico y se marchó a Brasil para dirigir a la selección nacional de ese país. Alonso, ex jugador merengue, toma las riendas tras una exitosa etapa con Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

El ataque estará nuevamente liderado por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, pero la defensa –golpeada la temporada pasada debido a una plaga de lesiones – fue reforzada con la firma del joven defensor central español Dean Huijsen y el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien se une a su compatriota inglés Jude Bellingham.

Luka Modric se fue para unirse al AC Milan después de más de una década con el club de la capital española.

Lucas Vázquez también partió, y los rumores sobre la continuidad de Rodrygo persisten.

Alonso se bautizó en el Mundial de Clubes y tiene muchas tareas, como la repartición de minutos y si debe mantener el tridente de Mbappé, Vinicius y Rodrygo arriba.

“La gran interrogante es el ataque. ¿Jugará con los tres?”, dijo Steve McManaman, el ex zaguero madridista que es comentarista de ESPN.

“Hay que mantener felices a todos, y creo que ese será el mayor problema para Xabi”, añadió. "Se trata de mantener contento a Rodrygo si no juega, mantener contento a Eduardo Camavinga si no juega y, de la misma manera, a los jugadores en defensa que han ganado múltiples Champions y ligas cuando tienes que decirles: ‘No jugarás esta semana’

El primer partido del Madrid será en casa contra Osasuna el próximo martes.

Un Atlético renovado

El Atlético de Madrid tenía grandes expectativas la temporada pasada, pero se difuminó de la carrera por el título de La Liga española —terminando detrás del Barcelona y el Madrid— y nuevamente fue eliminado por su rival capitalino en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Su técnico argentino Diego Simeone sacudió el equipo en el verano, con las salidas de jugadores como Ángel Correa, Rodrigo de Paul, Axel Witsel, Rodrigo Riquelme y César Azpilicueta. Entre los que llegan están Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Giacomo Raspadori, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.

Antoine Griezmann y Julián Álvarez repiten como los referentes del ataque.

El Atlético se estrenará el domingo con una visita al Espanyol.

Los demás

Los equipos que hicieron buenas campañas la temporada pasada y tratarán de mantenerse cerca de la cima nuevamente incluyen al Athletic Bilbao, Villarreal y Real Betis. Levante, Elche y Oviedo son los tres que ascendieron para esta temporada, reemplazando a los descendidos Leganés, Las Palmas y Valladolid.

Lesiones

El Barcelona y el Real Madrid están entre los equipos que no estarán a plenitud para comenzar la temporada. El club catalán comienza sin el veterano portero Marc-André Ter Stegen debido a una cirugía por problemas en la parte baja de la espalda. El arquero estaba en desacuerdo con el club sobre su tiempo de recuperación.

Fue despojado provisionalmente de su capitanía por negarse a firmar un informe médico sobre la lesión, pero él y el club finalmente llegaron a un acuerdo que restauró su función como capitán.

Tampoco se esperaba que Lewandowski esté disponible al principio debido a un problema muscular.

El Madrid no contará con Bellingham durante las primeras semanas después de someterse a una cirugía para curar una dislocación recurrente de su hombro izquierdo.

Se espera que Isco Alarcón, el volante creativo del Betis, se pierda los primeros meses de la temporada después de fracturarse la pierna en un amistoso contra Málaga.

