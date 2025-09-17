Liga de Quito, a quitarle hasta el último aliento a Sao Paulo en Copa Libertadores

Juego intenso y factor altura: Liga de Quito prepara para este jueves una receta que busca arrancarle hasta el último aliento al brasileño Sao Paulo, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Después de eliminar en octavos a Botafogo, vigente campeón del torneo, los Albos quieren seguir dejando favoritos en el camino en el partido que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 17:00 (22:00 GMT), en los 2850 metros de altura de Quito.

“Esto se define por detalles”, declaró a la prensa el defensa uruguayo Gian Allala, completamente recuperado de una afección pulmonar, al destacar los análisis que ha hecho el elenco sobre los jugadores del Tricolor Paulista.

Será “un partido muy duro, como la competencia manda”, agregó.

Liga de Quito, único club ecuatoriano que ha ganado una Copa Libertadores (2008), busca su segundo título.

Para avanzar en el certamen “el control del balón, el tema de la paciencia para nosotros va a ser muy importante, pero también a la vez ser muy intensos para que ellos sientan el tema de la altura y poder sacar nosotros ese provecho en casa”, comentó el volante chileno Fernando Cornejo.

El cuadro Azucena brilla en Libertadores, pero en el torneo local, aunque tercero, está lejos de alcanzar el puntaje del líder. Solo ganó un partido en las cinco últimas fechas de la LigaPro.

Pero la mente de los jugadores está en São Paulo. “Podría decirse que este es el partido más importante que tenemos hoy. El grupo está completamente concentrado en esta llave”, expresó Cornejo, que acumula tarjetas amarillas.

Liga de Quito tampoco podrá contar con el defensa Richard Mina, que recibió una tarjeta roja en el encuentro con Botafogo.

- “Nunca se sabe” -

Después de dos décadas, los paulistas buscan su cuarto título en la Libertadores. La última vez que alzaron la copa fue en 2005 y antes de eso en 1992 y 1993.

Con el estratega argentino Hernán Crespo al frente, el elenco dejó en el camino al colombiano Atlético Nacional. Para el encuentro del jueves el club contará con el ecuatoriano Robert Arboleda, que vuelve a las canchas luego de 40 días de ausencia.

Aunque Liga planea aprovechar el factor altura, Crespo considera que eso no cambia la estrategia del juego.

“Es un poco diferente, pero el plan de juego es el mismo. Sabemos que es importante, pero tenemos que jugar al fútbol”, comentó a la prensa.

También expresó su “confianza”, pero recordó que en la Copa Libertadores las sorpresas están a la orden. “Nunca se sabe qué va a pasar”, sentenció.

Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

DT: Tiago Nunes.

São Paulo: Rafael - Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco - Cédric Soares, Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho, Enzo Díaz - Luciano, Ferreirinha. DT: Hernán Crespo.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

pld/ag