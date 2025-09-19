Liga de Quito derrota en la altura a San Pablo en cuartos de final de Copa Libertadores

Liga de Quito ratificó su dominio ante los equipos brasileños al vencer el jueves 2-0 a Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los goles de Bryan Ramírez a los 15 minutos y de Michael Estrada a los 78 le permitieron al único equipo ecuatoriano que ha alzado el trofeo de la competición sudamericana (2008) tomar ventaja antes de afrontar el compromiso de vuelta la próxima semana en Brasil.

En esta edición del certamen, Liga había eliminado ya al Botafogo de Brasil, monarca vigente.

El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales con el vencedor de la eliminatoria entre River Plate y Palmeiras, que tiene en ventaja 2-1 a los paulistas.

Más tarde se cerraba la tanda de ida de los cuartos de final con el choque entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Por ese lado del cuadro, Racing Club se adelantó 1-0 a Vélez Sarsfield en condición de visitante.

Las semifinales de la Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras que la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito abrió el marcador al cuarto de hora tras una diagonal hacia el área por parte del carrilero Ramírez, quien definió de primera ante el arquero Rafael tras recibir un pase largo del zaguero Gian Franco Allala.

Después de adelantarse, el conjunto dirigido por el brasileño Tiago Nunes controló el partido en la etapa inicial e intentó desgastar a su rival, menos acostumbrado a soportar los efectos de los 2850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

En el segundo tiempo, Sao Paulo, tricampeón de la Libertadores, adelantó sus líneas en busca del empate y consiguió su primer remate al arco a los 56 minutos en un intento de Luciano, que tapó el portero de los locales Gonzalo Valle.

A los 73, un potente remate de Marcos Antonio volvió a poner a prueba los reflejos de Valle, que evitó la caída de su portería con un despeje por encima del travesaño.

Cuando mejor estaba Sao Paulo, llegó el segundo grito de Liga de Quito, que aprovechó un error en la salida de Pablo Maia para ampliar la diferencia. Tras la recuperación, Michael Estrada marcó con un tiro cruzado, luego de una rápida combinación entre Lisandro Alzugaray y Ramírez.

Estrada había ingresado siete minutos antes en sustitución de Alejandro Cabeza, que abandonó la cancha por una lesión en un hombro.

A los 87, Valle completó su buena actuación al defender un mano a mano contra el delantero Ferreira.