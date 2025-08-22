Liga de Quito elimina al campeón Botafogo de la Libertadores

Liga de Quito eliminó el jueves a Botafogo, actual monarca de la Copa Libertadores, al vencerlo 2-0 en partido de vuelta de octavos de final del torneo jugado en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final a Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Río de Janeiro.

Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en 2008, se llevó la victoria con goles de su mediocampista boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

Si bien el Fogão se adueñó del esférico en varios lapsos del encuentro, Liga de Quito implantó una buena táctica ofensiva y generó más peligro que su rival.

Villamil puso en ventaja al local al finalizar una proyección de Richard Mina por la banda diestra que mandó el balón hacia el área chica; su compañero Jeison Medina no pudo conectar en primera instancia, pero Alzugaray tomó el balón y asistió al goleador.

Penal y adiós

En el segundo tiempo, un remate al arco de Ricardo Adé fue desviado con un brazo por el brasileño Marlon Freitas y el juez argentino Facundo Tello decretó la pena máxima. Alzugaray se encargó de rematar el penal para darle la ventaja que necesitaba Liga de Quito para clasificar.

La altura de Quito, 2850 metros sobre el nivel del mar, hizo mella entre los dirigidos por Davide Ancelotti, quien antes de llegar a Ecuador anticipó que sería un partido difícil debido a ella.

Con la victoria, Tiago Nunes se sacó una espina al eliminar a Botafogo, en el que no le fue bien cuando fue su DT.

Nunes estuvo al frente del Fogão por tres meses y luego de su salida, en febrero de 2024, el club carioca selló la mejor temporada de su historia al obtener un doblete inédito: la Libertadores y el Brasileirão.

Alineaciones:

Liga de Quito: Gonzalo Valle - Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez - José Quinteros, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda, 90+2), Bryan Ramírez (Gian Franco, 84) - Lisandro Alzugaray (Yeltzin Erique, 78) y Jason Medina (Alejandro Cabeza, 78). DT: Tiago Nunes.

Botafogo: John Victor - Vitinho, Alexander Barboza, Marçal, Alex Telles - Danilo, Allan (Newton, 61) - Marlon Freitas (Arthur Cabral, 61), Jefferson Savarino (Joaquín Correa, 67), Artur (Álvaro Montoro, 68), Matheus Martins (Pereira dos Santos, 75). DT: Davide Ancelotti.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).