Liga de Quito elimina al campeón Botafogo y avanza a cuartos de final de Copa Libertadores

Con una exhibición de orden táctico y contundencia en la finalización, Liga de Quito derrotó el jueves 2-0 a Botafogo y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano maniató al vigente campeón del torneo y remontó la eliminatoria con los goles de Gabriel Villamil a los siete minutos y Lisandro Alzugaray, de penal a los 60.

Botafogo fue incapaz de sostener el tanto de ventaja conseguido en el partido de ida disputado la semana pasada en Río de Janeiro y se despidió con un gris desempeño de la competición que ganó por primera vez en 2024.

Liga de Quito enfrentará en cuartos de final a Sao Paulo, que superó a Atlético Nacional.

También estarán en la siguiente fase Racing Club y Vélez Sarsfield, que se enfrentarán en un duelo entre equipos argentinos. El otro cruce lo protagonizarán Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Más tarde jugaban River Plate–Libertad (0-0 en la ida) y Palmeiras–Universitario (4-0).

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito igualó momentáneamente la eliminatoria con la tempranera anotación de Villamil, quien remató dentro del área tras un pase de Alzugaray.

Botafogo, con la dirección técnica de Davide Ancelotti, apostó por un sistema defensivo con el objetivo de mitigar los efectos de los más de 2800 metros de altitud de Quito.

El Fogao cedió la iniciativa a Liga de Quito, que impuso el ritmo y finalizó el compromiso con 20 intentos al arco.

Antes del descanso, Bryan Ramírez estuvo cerca de ampliar la ventaja de los anfitriones con un tiro que se marchó cerca de la portería defendida por John Víctor.

Cuando se cumplía una hora de partido, Alzugaray anotó desde los 11 metros, luego un penal sentenciado cuando Marlon Freitas interceptó con el brazo un disparo de Ricardo Adé.

Con la desventaja en el marcador agregado, Ancelotti se vio obligado a romper el trivote en la media cancha y dio entrada a Newton y Arthur Cabral en lugar de Allan y Marlon Freitas.

Posteriormente, Botafogo sumó más piezas a su línea ofensiva con el ingreso de Joaquín Correa, Álvaro Montoro y Jeffinho, pero no pudo doblegar a la ordenada defensa de Liga de Quito.

A los 82 minutos, el zaguero Richard Mina fue expulsado tras una entrada fuerte sobre Jeffinho, que tras la revisión en el video fue juzgada como juego brusco grave.

A pesar de la superioridad numérica, Botafogo no creó ocasiones claras de gol y finalizó con cuatro remates, solo uno de ellos al arco.