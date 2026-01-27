Liga de Quito ficha al controvertido delantero brasileño Deyverson

Liga de Quito anunció el martes la contratación del brasileño Deyverson para reforzar su ataque de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026, el eterno amor del controvertido y carismático delantero

El fogueado atacante de 34 años se sumará al equipo ecuatoriano tras su paso por el Fortaleza, que el año pasado descendió a la segunda división de Brasil

"Dey llega al Rey de Copas listo para darlo todo, siempre", escribió Liga de Quito en X al anunciar el fichaje

El club acompañó el mensaje con una foto del futbolista y de fondo el sello de Liga con cinco estrellas doradas que representan sus títulos internacionales: la Libertadores 2008, la Sudamericana 2009 y 2023, y la Recopa Sudamericana 2009 y 2010

"¡Qué gusto tenerte con nosotros!", agregó el elenco, al tiempo que Fortaleza anunciaba la rescisión del ariete, quien la campaña pasada anotó nueve tantos en 38 encuentros

La Conmebol celebró el retorno del atacante al mayor torneo de clubes de Sudamérica, al que Deyverson ha proclamado su "amor sincero" tras ganarlo con Palmeiras en 2021

"Un goleador para @LDU_Oficial! Deyverson vuelve a la CONMEBOL #Libertadores", escribió en X

Además de ser un feroz y determinante delantero (119 goles en 472 partidos), Deyverson es conocido por su picardía dentro y fuera de la cancha. Pero también por casos de indisciplina

"Es un jugador con el que queremos potenciar el ataque y ha sido un pedido del cuerpo técnico", que lidera el entrenador brasileño Tiago Nunes, dijo el lunes Isaac Álvarez, presidente de Liga, en radio La Red

Deyverson jugó en clubes de Europa entre 2012 y 2021. Pasó por equipos portugueses, alemanes y españoles como el Colonia, Levante y Getafe

Sin embargo, en su natal Brasil es donde más sacó a relucir su don con la pelota

Con Palmeiras conquistó en 2021 la Libertadores -con un tanto suyo en la final ante Flamengo- y después la Recopa Sudamericana 2022