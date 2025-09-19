Liga de Quito gana 2-0 a Sao Paulo y queda al filo de las semis de Libertadores

Liga de Quito se impuso por 2-0 sobre el brasileño Sao Paulo este jueves en la capital ecuatoriana y quedó a puertas de las semifinales de la Copa Libertadores de 2025.

El Rey de Copas ecuatoriano rebasó con tantos de Bryan Ramírez (15 minutos) y Michael Estrada (78) en el duelo de ida de los cuartos de final, que se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La revancha tendrá lugar en el Morumbi de Sao Paulo el próximo jueves. El triunfador de la llave enfrentará en semifinales al ganador entre el argentino River Plate y el brasileño Palmeiras, que el miércoles se impuso 2-1 en Buenos Aires.

