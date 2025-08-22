Liga de Quito gana 2-0 y elimina al campeón Botafogo de la Libertadores

Liga de Quito eliminó el jueves a Botafogo, actual monarca de la Copa Libertadores, al vencerlo 2-0 en el partido de vuelta de octavos de final del torneo jugado en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final a Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Río de Janeiro.

Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano se alzó con la victoria con goles de su mediocampista boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

Si bien el Fogão se adueñó del esférico en varios lapsos del encuentro, Liga de Quito implantó una buena táctica ofensiva y generó más peligro que su rival.