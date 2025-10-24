Liga de Quito golea 3-0 a Palmeiras para poner pie y medio en la final de la Libertadores
Con un doblete del mediocampista boliviano Gabriel Villamil, Liga de Quito goleó 3-0 el jueves al gi
Con un doblete del mediocampista boliviano Gabriel Villamil, Liga de Quito goleó 3-0 el jueves al gigante Palmeiras en partido de ida de semifinales de la Libertadores de 2025 y quedó a las puertas de avanzar a la final.
El Rey de Copas ecuatoriano, campeón de la Libertadores en 2008, ganó con tantos de Villamil (16' y 45+2') y del argentino Lisandro Alzugaray (27', de penal).
En su camino hacia las semifinales, Liga en la capital ecuatoriana empató con Flamengo 0-0 en la fase de grupos y venció en octavos a Botafogo, último campeón, y en cuartos a Sao Paulo (ambos por 2-0).
La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo.
El ganador de la llave jugará la final de la Libertadores el 29 de noviembre en Lima contra el vencedor de la serie entre Racing de Avellaneda y Flamengo.
