Liga europea de fútbol americano y equipos disidentes llegan a un acuerdo para reunificarse

MADRID (AP) — Una liga de fútbol americano en Europa y los equipos que recientemente se separaron de ella exigiendo reformas estructurales alcanzaron un acuerdo para volverse a unir y jugar en la próxima temporada.

La Liga Europea de Fútbol y la Alianza Europea de Fútbol anunciaron el miércoles que pactaron un "acuerdo de cooperación estratégica".

"Este acuerdo crea un modelo de gobernanza transparente, liderado por los equipos, diseñado para reforzar la estabilidad, la consistencia y el crecimiento a largo plazo en todo el deporte", dijeron en un comunicado conjunto.

La EFA, que recién fue creada en julio, anunció en septiembre que sus equipos no participarían en la ELF mientras buscaban una reforma estructural, equidad económica y transparencia para promover un desarrollo más sostenible del deporte.

La ELF inició en 2021 en Alemania con ocho equipos. Dieciséis equipos disputaron la temporada pasada, cuando el Stuttgart Surge venció 24-17 a los Vienna Vikings en el partido de campeonato en septiembre, pero más de la mitad de los equipos eventualmente se fueron a la EFA.

La ELF dijo que anunciará a los participantes para la temporada 2026 en las próximas semanas, y las discusiones sobre el formato de la competencia y la programación están en marcha.

Bajo la nueva estructura, los equipos y accionistas supervisarán conjuntamente las operaciones de la liga a través de una junta de gobernadores responsable de la planificación y el presupuesto de toda la liga. Además del formato de la competencia y la concesión de licencias, los derechos de medios y la estrategia comercial, la expansión en los mercados europeos y la transparencia estandarizada, los informes y la auditoría independiente.

"Este modelo de liderazgo compartido alinea los incentivos en todos los mercados y prioriza la integridad competitiva, la fiabilidad financiera y la calidad del producto para todos los interesados", decía el comunicado.

A principios de mes la EFA también anunció acuerdos con franquicias en Londres y Milán.

A diferencia del modelo de la NFL Europa que estuvo vigente entre finales de los años 90 y 2000, la ELF se centra en el talento local, con solo diez jugadores extranjeros permitidos en cada equipo, incluyendo solo cuatro estadounidenses.

Deportes AP: https://apnews.com/deportes