Liga Premier: Nueva era en Everton, mientras que Eze e Isak protagonizan sagas de fichajes

Everton exhibirá su nuevo estadio este fin de semana. ¿Podrá Arsenal mostrar a un nuevo fichaje?

La segunda fecha de la Liga Premier tendrá a Everton lejos de su antiguo hogar en Goodison Park cuando dispute su primer partido competitivo en un estadio de 53.000 asientos en Bramley-Moore Dock, ubicada en el paseo marítimo de Liverpool.

Brighton será el visitante el domingo para el inicio de una nueva era para Everton, que —en el campo— comenzó la temporada muy mal al sucumbir 1-0 en Leeds el lunes.

En cuanto a Arsenal, el partido en casa del sábado contra Leeds podría ser una oportunidad para presentar a Eberechi Eze a sus hinchas en el Emirates Stadium, si se concreta su fichaje de Crystal Palace.

El medio británico Sky Sports informó el jueves que Arsenal acordó la venta de Eze por 67,5 millones de libras (90,8 millones de US$), superando a su acérrimo rival Tottenham en la pugna por el jugador inglés.

Se espera que Eze dispute su último partido con el Palace en la fase previa de la Conference League de Europa el jueves. Tanto Arsenal como el Palace se han pronunciado sobre su posible traspasado.

Esto es lo que más se destaca de la segunda ronda:

Partidos clave

La visita de Liverpool a Newcastle el lunes es el partido destacado y carga morbo dados los tratos entre los clubes durante el verano respecto a Alexander Isak.

Una oferta de Liverpool por el goleador sueco fue rechazada por Newcastle. Isak le dijo a Newcastle que quería explorar sus opciones y ha estado entrenando separado del equipo en las últimas semanas. Isak incluso publicó un explosivo mensaje en las redes sociales esta semana, diciendo que su club había roto promesas y que su relación "no puede continuar".

Newcastle asegura que el club no ha recibido una oferta adecuada por Isak, quien se perdió el empate 0-0 de visita a Aston Villa en la primera fecha. Liverpool debutó con un triunfo 4-2 ante Bournemouth.

En otro enfrentamiento de alto perfil, el Manchester City recibe el sábado a Tottenham el sábado después de que ambos equipos pisaron fuerte en sus estrenos. El City ganó 4-0 en el feudo de Wolverhampton y Tottenham triunfó de local 3-0 contra Burnley.

Jugadores a seguir

Viktor Gyokeres tuvo un debut poco impresionante para Arsenal el fin de semana pasado tras llegar procedente de Sporting Lisboa por 85 millones de US$, tocando el balón apenas 21 veces, sin rematar y siendo sustituido después de 59 minutos en la victoria 1-0 en el campo del Manchester United. Esperará más oportunidades frente a Leeds.

Jack Grealish podría tener su primera titularidad con Everton después de ser cedido por Man City tras ingresar como suplente ante Leeds

De manera similar, ¿dará Manchester United una titularidad al delantero Benjamin Sesko contra Fulham el domingo?

Ello podría ponerle junto a los otros dos atacantes adquiridos en el verano boreal: Bryan Mbeumo y Matheus Cunha?

Fuera de acción

Se espera que Isak vuelva a estar ausente para Newcastle contra Liverpool después de su arrebato en las redes sociales a mitad de semana. Esto deja a su equipo sin un delantero de experiencia tras desprenderse de Callum Wilson este verano y no ha logrado traer un reemplazo.

Liverpool estuvo sin Ryan Gravenberch contra Bournemouth mientras cumplía una suspensión, pero el mediocampista de los Países Bajos está disponible nuevamente.

Arsenal se quedará sin el delantero Kai Havertz contra Leeds debido a lo que se teme es una lesión en la rodilla, algo que probablemente asegure más tiempo de juego para Gyokeres y habría precipitado la adquisición de Eze.

Fuera del campo

Habrá que estar atento a un posible cruce entre los seguidores de Crystal Palace y Nottingham Forest en Selhurst Park el domingo.

El Palace, el ganador de la FA Cup la temporada pasada, pasó de la Liga Europa a la Conference League el mes pasado por violar las reglas de la UEFA sobre propiedad de clubes, en una saga que el club cree fue influenciada por Forest, que se benefició al ascender a la Liga Europa a expensas de Palace.

“Nos han hecho creer que ese es el problema —si no hubiera alguien que quisiera entrar como consecuencia, entonces no habría un problema", dijo el presidente del Palace, Steve Parish.

El periódico británico The Guardian informó que los aficionados del Palace planean una protesta en el primer partido en casa del equipo en la liga inglesa —precisamente ante el Forest— y que el club está en conversaciones con la policía respecto a un aumento de seguridad.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes