Ligue 1: PSG se quedó con el primer derby de la capital tras 47 años

Desiré Doué abrió el marcador a los 45' y Ousmane Dembelé selló la victoria del PSG a los 53', dos minutos después de que Willem Geubbels empatara transitoriamente para París Fc mediante un penal.

Con su victoria en el "derby más cercano del mundo", disputado en el Parque de los Príncipes, situado a sólo 44 metros del estadio del París Fc, el equipo del DT español Luis Enrique llegó a 39 puntos, uno menos que Lens, que el pasado viernes 2 goleó por 3-0 al Toulouse (23).

PSG, campeón defensor de la Ligue 1 y propiedad del emir de Qatar, se dio el gusto de ganar el primer derby de la capital de Francia ante París Fc (que tiene como dueño a la familia Arnault) en un partido oficial desde el antecedente más reciente, disputado el 17 de diciembre de 1978 y empatado 1-1, también en el Parque de los Príncipes. (ANSA).