Lilian Thuram: "¿Vinicius sufre racismo? Ante todo, la gente debe respetarle"

"Que Dembélé sea más importante y decisivo en el Barça es algo natural"

BARCELONA, 25 Ene. 2023 (Europa Press) -

El exjugador Lilian Thuram, que militó en el FC Barcelona entre 2006 y 2008, aseguró este miércoles tras presentar su libro 'El Pensamiento Blanco' en la capital catalana que si el jugador del Real Madrid Vinicius Jr es insultado con racismo lo primero que hay que hacer, más allá de su actitud en los terreno de juego, es "respetar" al brasileño como jugador y como persona, mientras que aseguró que los blaugranas Jules Koundé y Ousmane Dembélé irán a más y serán mejores jugadores con el tiempo.

"Hay muchos jugadores que no tienen buena actitud. Pero me dices que Vinicius sufre racismo y si debería cambiar de actitud... Ante todo, hay que respetar a Vinicius. Muchas veces la gente no entiende la violencia del racismo. Cuando eres joven y te insultan, es muy difícil. A la gente hay que decirle que se debe respetar a Vinicius", pidió en declaraciones a los medios.

Thuram está en Barcelona para presentar, por un lado, un proyecto entre su fundación y la Fundació Barça para ayudar a luchar contra el racismo y, por otro, presentar el libro 'El Pensamiento Blanco'. Por ello se mostró crítico con los que insulten a Vinicius por ser negro, algo que él vivió en primera persona.

"Si en la habitación de un niño hay pósters de un jugador de otro color, no tendrá prejuicios de mayor. El fútbol puede servir para cambiar la mentalidad, pero para ello hay que aceptar que el racismo existe y que hay que seguir trabajando", apeló Thuram durante la presentación de su libro, con la fe de que el fútbol puede y debe ayudar a luchar contra el racismo, y no al revés.

Por otro lado, preguntado por sus compatriotas Jules Koundé y Ousmane Dembélé, importantes en los esquemas de Xavi Hernández, fue claro; ambos irán a mejor. "La carrera de Ousmane Dembélé ha ido muy rápida. Jugó en Rennes, Dortmund y llegó al Barça y es normal que ahora, con 25 años, sea más importante y decisivo. Es algo natural", comentó sobre el extremo.

"Me gusta mucho Koundé. Cuando empezaba a jugar en Francia, decían que no podría ser muy buen jugador porque no era alto ni muy rápido. Pero es muy inteligente, y esos jugadores no se sabe hasta dónde pueden llegar. Pienso que Koundé con los años será mejor jugador porque es inteligente", valoró sobre el central, posición que él ocupaba en su larga carrera.

En cuanto al Barça actual, de su excompañero Xavi, cree que va bien y le auguró éxitos. "El Barça de Xavi va bien por ahora, han ganado la Supercopa y en Liga están primeros. Muy bien, no hay que olvidar que es un entrenador joven. Espero que al final de la temporada el Barça gane el título (de Liga)", manifestó.

Por último, matizó que no hay nada en estos momentos sobre un posible fichaje de su hijo Marcus Thuram (en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga) por el Barça. "Todos los jugadores tienen el sueño de jugar en el Barça, eso es una realidad. Pero yo no sé si hay interés, o un contrato. La cosa importante para Marcus es que continúe mejorando para ser más fuerte", valoró.

Europa Press