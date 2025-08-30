Lille humilla con un 7-1 al Lorient a pesar de la baja de Giroud

A pesar de la baja de Olivier Giroud, bien suplido por el español Matías Fernández-Pardo, autor de un doblete, el Lille infligió un correctivo al Lorient fuera de casa (7-1), este sábado en la 3ª fecha de la Ligue 1.

Con siete puntos en tres partidos, los 'Dogos' se colocaron provisionalmente al frente de la tabla del campeonato francés.

Vencedores la semana pasada en la cancha del Rennes (0-4), que jugó 80 minutos con nueve jugadores, el Lorient pudo tomar medida de hasta qué punto la operación permanencia será más dura 11 contra 11, pero aún ocupa la 12ª posición con tres puntos.

El ex internacional francés Olivier Giroud, autor de dos goles en las dos primeras fechas, no viajó con el equipo a Bretaña debido a un problema muscular sin gravedad, según la prensa.

A pesar del 0-0 con el que se llegó al descanso, los de Bruno Genesio se liberaron en la segunda parte con sendos dobletes de Fernández-Pardo y del marroquí Hamza Igamane.

