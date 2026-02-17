Lilly apunta a India como centro de exportación ante auge de ventas de Mounjaro, dice ejecutivo

Por Rishika Sadam y Kashish Tandon

HYDERABAD, 17 feb (Reuters) - Eli Lilly, fabricante de Mounjaro, quiere convertir a la India en un centro neurálgico para su cadena de suministro global, dijo un ejecutivo de alto rango de la farmacéutica estadounidense, como parte de su inversión previamente comprometida de US$1.000 millones para la producción por contrato en el país.

El exitoso medicamento para bajar de peso duplicó sus ventas a los pocos meses de su lanzamiento en el país del sur de Asia y se convirtió en el más vendido en términos de valor, lo que subraya la creciente popularidad de los tratamientos contra la obesidad en un país que se prevé que tendrá la segunda población más obesa del mundo en 2050.

La empresa, que actualmente no cuenta con instalaciones de fabricación propias en la India, tiene previsto exportar medicamentos producidos localmente a mercados de todo el mundo como parte de su amplia red de suministro, aprovechando la sólida estructura de fabricación por contrato del país.

"De hecho, estamos considerando la India como un centro neurálgico, parte de nuestra cadena de suministro global, y, por lo tanto, como proveedor del mundo", dijo Winselow Tucker, presidente y director general de Eli Lilly and Company (India), a Reuters al margen de la conferencia BioAsia celebrada en Hyderabad.

"Seguiremos estudiando (esa inversión) y ampliándola con el tiempo", afirmó Tucker, quien se negó a nombrar a los fabricantes por contrato ni a comentar los planes para una planta dedicada.

La empresa también tiene previsto introducir nuevos productos en la India, entre ellos su fármaco contra el Alzheimer donanemab y posibles tratamientos futuros contra la obesidad, como su fármaco experimental oral para la pérdida de peso orforglipron, pendiente de aprobación reglamentaria, según Tucker.

CARRERA DE PRECIOS

En la India, Lilly compite con la farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante de Wegovy.

El país más poblado del mundo se prepara para un auge de los medicamentos para bajar de peso este año, ya que las empresas locales compiten por lanzar versiones genéricas más baratas de Wegovy después de que la patente de Novo sobre semaglutida expire en la India el próximo mes.

Novo redujo el precio de Wegovy hasta un 37% el año pasado para defender su cuota de mercado.

Tucker descartó las preocupaciones sobre la posibilidad de que Mounjaro se enfrente a una presión similar, afirmando que la composición del fármaco ofrece una eficacia superior y lo mantendrá competitivo.

"Hemos fijado el precio (de Mounjaro) en función de su valor y creemos que es adecuado", afirmó Tucker.

Lilly, por su parte, se centra en impulsar campañas digitales y en las redes sociales para concienciar sobre la obesidad y ampliar el alcance de Mounjaro en las ciudades indias más pequeñas. Ha ampliado su distribución más allá de las grandes metrópolis mediante asociaciones, como la establecida con la farmacéutica india Cipla y con las plataformas de salud digital Tata 1MG, Practo y Apollo. (Reporte de Kashish Tandon y Rishika Sadam en Hyderabad; edición de Dhanya Skariachan y Janane Venkatraman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)