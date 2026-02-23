Lilly lanzará en EE. UU. un dispositivo multidosis para la pérdida de peso

23 feb (Reuters) - Eli Lilly anunció el lunes que recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para lanzar un KwikPen de cuatro dosis para su medicamento para bajar de peso Zepbound, que proporcionará un mes completo de tratamiento en un solo dispositivo. El Wegovy de su rival Novo Nordisk se comercializa en Estados Unidos desde 2021 como una pluma autoinyectable de dosis única semanal para la pérdida de peso. El KwikPen con Zepbound estará disponible desde US$299 al mes para la dosis de 2,5 mg para los clientes que paguen en efectivo, pero habrá además inyecciones multidosis de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg y 15 mg.

Zepbound, aprobado por la FDA en 2023, también está disponible como autoinyector de dosis única o en viales en Estados Unidos. (Reporte de Christy Santhosh en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)