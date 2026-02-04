Lilly prevé un fuerte crecimiento en 2026, mientras que su rival Novo pierde terreno

4 feb (Reuters) - Eli Lilly previó el miércoles un fuerte crecimiento de sus beneficios para 2026 gracias al aumento de la demanda de medicamentos contra la obesidad, lo ⁠que le permitió librarse de las presiones ⁠sobre los precios que hundieron las perspectivas de su rival Novo Nordisk un día antes.

El año pasado, Lilly se convirtió en la primera empresa farmacéutica en alcanzar una valoración de 1 billón de dólares, impulsada por ⁠la popularidad ‌de su medicamento ​para bajar de peso, Zepbound, en un mercado de la obesidad en rápida expansión que está viendo nuevas vías para ​impulsar el crecimiento.

Las acciones de la farmacéutica estadounidense subían más de un 7% en las operaciones previas a ‌la apertura de la sesión en Wall Street.

Novo Nordisk, por su parte, ‌advirtió de presiones "sin precedentes" sobre los precios en 2026, ​tras inquietar a los inversores con una previsión de fuerte caída de las ventas para este año.

Para el cuarto trimestre, Lilly informó de un beneficio de 7,54 dólares por acción. Los analistas esperaban 6,67 dólares, según los datos recopilados por LSEG. Los ingresos aumentaron hasta los 19.300 millones de dólares, por encima de las expectativas de Wall Street, que eran de 17.960 millones.

Lilly espera obtener entre 33,50 y 35 dólares por acción sobre una base ajustada este año, por encima de la estimación promedio de los analistas de 33,23 dólares por acción. Se espera que las ventas ⁠se sitúen entre 80.000 y 83.000 millones de dólares, por encima de las estimaciones de 77.620 millones de dólares.

El buen trimestre y las perspectivas "nos recuerdan ​que, aunque Lilly y Novo operan en los mismos mercados, las presiones a las que se enfrentan no son idénticas", afirmó Evan Seigerman, analista de BMO Capital.

PRESIONES SOBRE LOS PRECIOS

Los inversores se centran directamente en cómo Lilly va a gestionar la creciente presión sobre los precios tras su acuerdo con la administración Trump, que amplió el acceso a sus tratamientos contra la obesidad a cambio de fuertes recortes de precios.

Las ventas del medicamento para la diabetes Mounjaro alcanzaron los 7.410 millones de dólares en el cuarto trimestre, frente ⁠a las expectativas de los analistas, que eran de 6.630 millones.

Zepbound registró unas ventas de 4.300 millones de dólares en el trimestre, ​por encima de las estimaciones.

Novo Nordisk ha advertido que su propio acuerdo con el Gobierno estadounidense reducirá entre un 2% y un 4% los ingresos de este año, mientras que Lilly ha afirmado que el aumento del volumen de pacientes debería ayudar a amortiguar el impacto de la bajada de ‍precios.

También se está prestando mucha atención al esperado lanzamiento de la pastilla oral para perder peso de Lilly, orforglipron, considerada como un importante motor de crecimiento para 2026 y años posteriores. La pastilla está siendo evaluada por la FDA de Estados Unidos y se espera una decisión en abril.

Al mismo tiempo, ambas empresas están avanzando agresivamente en el mercado de pago en efectivo. Novo está vendiendo dosis más bajas de su píldora diaria ​en Estados Unidos por 149 dólares al mes, que subirán a 199 dólares a partir de abril. Por su parte, Lilly tiene previsto limitar el precio de las dosis más altas de su píldora para la obesidad, si se aprueba, a 399 dólares al mes para los pacientes que repiten el pago en ‍efectivo.

(Reporte de Mariam Sunny y Mrinalika Roy en Bangalore; edición de Anil D'Silva. Editado en español por Natalia Ramos)