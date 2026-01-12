Lilly suministrará su nueva píldora adelgazante a muchos países, según un ejecutivo

Por Maggie Fick y Michael Erman

SAN FRANCISCO, 12 ene (Reuters) - El director de investigación y desarrollo de Eli Lilly dijo el lunes que la empresa dispondrá de suministros suficientes para lanzar su esperada nueva píldora adelgazante en varios países casi simultáneamente, mientras trabaja para obtener la aprobación estadounidense en los próximos meses.

El fármaco, orforglipron, ha obtenido un certificado de revisión acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que podría acortar el plazo de revisión a uno o dos meses, frente a los 10 a 12 meses habituales para la mayoría de los nuevos medicamentos.

"Tenemos la intención de lanzarlo en muchos países de todo el mundo, lo antes posible", dijo a Reuters Daniel Skovronsky, director científico y de producto de Lilly, en la conferencia sobre atención sanitaria de J.P. Morgan, en San Francisco.

Agregó que el precio de US$150 al mes en efectivo pondrá el fármaco al alcance de los consumidores que hasta hace poco no podían acceder a los nuevos tratamientos contra la obesidad.

"Es difícil encontrar una taza de café por US$149 al mes, eso son US$5 al día. Hemos gastado miles de millones de dólares en ciencia, y decenas de miles de millones de dólares en construir fábricas para hacer esto. Y luego lo ofrecemos a precio de Starbucks", dijo Skovronsky.

Su rival danés, Novo Nordisk, lanzó a principios de mes en Estados Unidos su píldora para adelgazar una vez al día, y Lilly espera contrarrestar la ventaja de ser el primero en llegar al mercado haciendo hincapié en la comodidad del orforglipron.

Mientras que la semaglutida oral de Novo debe tomarse por la mañana con el estómago vacío, 30 minutos antes de comer, beber o tomar cualquier otro medicamento oral, la píldora de Lilly no tiene esas restricciones.

"La nuestra es una molécula pequeña. Es como cualquier otra píldora. No le afectan ni la comida ni el agua, ni la hora del día en que se toma, ni si se toma en ayunas. Así que creo que es una ventaja para los pacientes que quieren ese tipo de comodidad", dijo Skovronsky.

El ejecutivo también cree que la píldora tendrá mercado como dosis de mantenimiento para quienes deseen dejar de tomar adelgazantes inyectables, sobre todo los que toman el fármaco de Novo Nordisk.

Muchos pacientes que ya han perdido peso desean cambiar a un fármaco menos potente para mantener su peso, afirmó.

"Las personas que dejan la monoterapia con GLP-1, es decir, la inyección de semaglutida, pueden pasarse a la píldora sin recuperar un peso sustancial", explicó Skovronsky. (Reporte de Maggie Fick y Michael Erman en San Francisco; información adicional de Mariam Sunny en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)