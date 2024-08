Lily Collins encuentra su “Emily 2.0” en París

Los ángeles (ap) — la nueva temporada de “emily in paris” tendrá muchos de los elementos que las tres primeras: moda atrevida, romance coqueto y drama laboral. ¿una cosa que ha cambiado? la confianza de su actriz principal.

Lily Collins, quien interpreta a Emily Cooper, dijo que su vida ha reflejado el crecimiento de su personaje desde que se estrenó la serie en 2020.

“Al entrar en el set de la cuarta temporada, era una persona diferente a la primera”, dijo Collins en una entrevista reciente con The Associated Press. “Soy un ser humano más completo y comprensivo en este espacio por el programa”.

Además de protagonizar la serie, Collins la produce. La primera temporada marcó su primer trabajo como productora, y desde entonces ha asumido varios proyectos más.

“Con el crecimiento de Emily, ha llegado un crecimiento real en mí misma dentro de mi papel como actriz, pero también como productora”, dijo. “Ser tan colaborativa con los escritores y Darren (Star, creador de la serie) y los otros productores en esto y tener una voz en el programa realmente me ha dado la confianza con otros proyectos para hacer lo mismo o querer lo mismo”.

La cuarta temporada, cuyos primeros capítulos ya están disponibles en Netflix, sigue a Emily desenredando un triángulo amoroso desordenado, aunque curiosamente se encuentra en un lugar más estable profesionalmente que cuando la vimos por primera vez luchando por encajar en su nuevo trabajo en un nuevo país. Incluso su francés ha mejorado a medida que avanzaba la serie. Collins dijo que parte de la seguridad de su personaje se le ha contagiado.

“Me he vuelto más segura como Emily, pero también con Lily. Hago preguntas más profundas sobre todo el proyecto, más de lo que lo habría hecho en la primera temporada”, dijo. “Ya no se trata solo de estética, se trata de los valores fundamentales de la serie y de cómo cambiar las cosas y cómo aportar nuevas ideas a la mesa”.

Algunas de esas nuevas ideas incluyen adaptar el guardarropa de Emily con cada temporada, un proceso que, según Collins, requirió dos pruebas de ocho horas. Dijo que rompieron su propio récord al asegurar 82 atuendos para la cuarta temporada.

El vestuario, a cargo de la diseñadora Marylin Fitoussi, es una parte crucial de la historia, ya que muestra la evolución de Emily desde una inmigrante laboral que luce estilos estereotípicamente afrancesados hasta atuendos más parecidos a los de una auténtica mujer parisina. Pero el vestuario también es una parte crucial del proceso de Collins de volver a ponerse en los zapatos de Emily, tanto literal como figurativamente.

“Es la mejor manera para mí de empezar a sentirme como Emily de nuevo, pero Emily 2.0″, dijo Collins. “Realmente contamos una historia con la ropa”.

Collins dijo que la profundidad del personaje de Emily ha sido una parte gratificante del proceso para ella, especialmente al ver cómo los fans se conectan con Emily o se inspiran en ella.

“Lo es todo”, dijo Collins. “Me encanta interpretar a una mujer que es ella misma sin remordimientos y le encanta trabajar, y eso es algo positivo, y que todavía esté luchando por encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, porque creo que siempre estás tratando de encontrar lo que funciona para ti. Así que no tenerlo todo el tiempo es algo que está bien, y me encanta interpretar a un personaje que celebra eso”.

La cuarta temporada de la serie ha sido muy esperada entre su creciente base de fans desde que se estrenó la tercera temporada hace dos años. Netflix aún no ha renovado la serie para una quinta temporada, pero Star, conocido por “Sex and the City” y “Beverly Hills, 90210”, dijo que cree que la audiencia y la popularidad solo están creciendo con el tiempo.

“No es que fuera producto de la pandemia y de que la gente no pudiera viajar, así que les gustaba ver París en la pantalla. Ahora pueden viajar y el programa ha aumentado en popularidad y, de hecho, anima a la gente a viajar, que era mi mayor sueño”, dijo.

Star dijo que siempre es “gratificante” cuando el público responde bien al producto final. Como veterano en el mundo de la televisión, sabe que la recepción y la audiencia pueden ser impredecibles.

“Nunca puedes saber cómo va a responder el público y cuál va a ser el resultado, así que realmente me apego al proceso y me siento feliz con la temporada”, dijo Star. “Estoy muy contento con esta temporada, espero que al público le guste”.

AP