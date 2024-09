Lily Collins es “Emily in Paris”, Roma y Barcelona

ROMA (AP) — Primero París, ahora Roma y luego Barcelona: Lily Collins se enfrentará a otras dos ciudades europeas.

Como estrella y productora de “Emily in Paris”, ha interpretado a la ejecutiva de marketing enamorada y rompiendo corazones (incluido el suyo) en Francia durante las últimas tres temporadas del programa de Netflix.

Eso cambiará en la segunda parte de la cuarta temporada cuando, en su estilo dramático habitual, Emily se dirija a Italia. El elenco, que incluye a Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park y Camille Razat, estuvo en Roma esta semana para la premiere de los nuevos episodios que se estrenan el jueves. Alejarse de París es algo que podría suceder más en futuras temporadas, ya que el escritor y creador Darren Star dice que está feliz de llevar este programa a otros sitios.

Aunque descarta cambiar el título.

“No, es ‘Emily in Paris’”, dice Star. “Pero Emily puede tener experiencias en otras ciudades y creo que Roma es parte de la serie ahora. Realmente lo es”.

Barcelona entra en juego este octubre cuando Collins haga su debut en el distrito londinense de teatros West End junto a Álvaro Morte de “La casa de papel” en un thriller teatral que lleva el nombre de la ciudad catalana.

Afortunadamente, filmar “Emily in Paris” en lugares públicos ha ayudado a darle a la actriz el impulso para convertirse en una protagonista en teatro.

“Me dio un poco más de confianza, una comprensión de actuar frente a una gran multitud este año”, dice Collins. “Irónicamente, resultó ser el año en que yo estaría haciendo teatro justo después”.

En una entrevista reciente con The Associated Press en Roma, Collins explica por qué es el momento adecuado para su debut teatral en Londres y cómo el rodaje en Roma le permitió canalizar la aventura italiana de Audrey Hepburn en “Roman Holiday” (“Vacaciones en Roma”). Las respuestas han sido editadas para una mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Alguna vez interpretarías a Audrey Hepburn?

COLLINS: Sí. la amo. No hay forma de replicarla, pero es alguien a quien he crecido admirando.

AP: Hubo dos guiños distintos a ella (en la segunda parte) que hacían referencia a “Roman Holiday” y “Charade” (“Charada”), ¿me perdí algo?

COLLINS: No, creo que esas fueron (las) dos. “Roman Holiday”, hay una esencia de ella todo el tiempo. Porque si estás aquí, ¿cómo no puede ser?

AP: ¿Cómo fue filmar esas escenas alrededor de Roma con la Vespa?

COLLINS: Impresionante.

AP: ¿Me imagino que tuviste que dar varias vueltas?

COLLINS: Dimos la vuelta muchas veces, lo cual fue gracioso porque los turistas, por supuesto, se dan cuenta de que hay una máquina enorme y luego un automóvil con una Vespa adjunta. Y luego nos vamos en una Vespa real. Pero también está el vehículo que transporta. Entonces, ¿qué están filmando? Y luego, una vez que se dieron cuenta de que era nuestro programa, fue divertido.

También fue surrealista porque estás dando la vuelta al Coliseo y todo en Roma es hermoso y antiguo. Y me estaba pellizcando, pero fue increíble poder explorar otra ciudad. Había estado en París antes de la serie, así que interpretar a (Emily), que llegaba fresca, era un personaje. Mientras que esta vez, había estado en Roma, pero nunca exploré completamente ni estuve aquí durante un largo período. Así que fue una aventura completamente nueva, pero genuinamente para mí también. Y era más un modo de vacaciones para Emily, lo cual me alegraba por ella. Yo estaba como, “Ve chica. Te dan un poco de vacaciones”.

AP: ¿Crees que eso podría seguir?

COLLINS: Definitivamente espero que sí. Simplemente, ya sabes, estamos esperando (cruza los dedos). Pero sería muy bueno explorar más de Italia. Creo que hay mucho aquí. Pero no lo sé.

AP: ¿Qué nos puedes decir de tu paso de la serie de televisión al teatro?

COLLINS: Estoy muy emocionada. Pero, por supuesto, también estoy nerviosa. Y es un mundo completamente nuevo para mí. Hice teatro cuando era niña, pero esto es algo con lo que he estado soñando toda mi vida. Y el West End es el West End. Pero realmente se siente surrealista y amo a mi equipo con el que estamos trabajando. Creo que es un guion hermoso, hermoso. Y el teatro es único, me encanta el (Teatro) Duque de York y nuestra directora (Lynette Linton). Es un grupo maravilloso, maravilloso.

AP: Así que esa es Lily en Barcelona.

COLLINS: Sí, exactamente (risas). Todas las diferentes ciudades de Europa.

AP: ¿Cómo encaja en tu trabajo televisivo y en la serie?

COLLINS: También es cuestión de tiempo porque... hacer teatro es algo que siempre he querido hacer. Pero es un compromiso de tiempo que cuando estás rodando algo como “Emily in Paris”, ese es también el mayor compromiso de tiempo. Es asegurarse de que encaje en el momento adecuado. Pero no se trata sólo de eso. Es el proyecto. Cuando leí “Barcelona”, pensé: “Esto es todo”. Y, ”¿Cómo hago para que esto suceda? ¿De qué hora disponemos? ¿Cómo lo hacemos realidad en el teatro? ¿Sabes? Así que fue un poco como un Tetris, pero para mí es un medio diferente, es un conjunto de habilidades diferente, es una experiencia diferente.

Esta temporada, debido a que “Emily in Paris” es más conocida, cuando estás en las calles, se convierte en un poco de teatro en vivo porque no puedes controlar a la gente mirando todo el tiempo. Y a veces hay escenas, cuando estás cerca del edificio de apartamentos (de Emily) o estás en Roma o estás en las montañas esquiando, donde hay cientos de personas que simplemente aparecen para mirar. Y entonces es un poco como el teatro. Sin embargo, estás actuando para un público que extrañamente no conoce la historia, por lo que es un poco igual y un poco diferente. Es como, “Pero no verás esto hasta dentro de unos meses, ¡así que por favor no lo estropees!” Mientras que con el teatro, es en el momento.

AP