Lima albergará una final histórica de Libertadores, según el presidente de Conmebol

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, que se disputará en Lima el 29 de noviembre, promete ser histórica: el ganador se convertirá en el primer club brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones, según destacó este miércoles el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Es un partido que va a hacer historia", afirmó el titular del fútbol sudamericano en declaraciones a la radio peruana RPP, tras reunirse con el presidente de Perú, José Jerí, en el Palacio de Gobierno.

El encuentro se jugará a las 21:00 GMT en el estadio Monumental, con capacidad para 80.000 espectadores.

Domínguez aseguró que la reunión con Jerí ratificó el compromiso de Perú para albergar la final. "Hoy tenemos más del 80% del estadio vendido, lo que significa que habrá al menos 60.000 personas presentes", indicó el dirigente paraguayo.

Este escenario ya fue sede de la primera final única de la Libertadores, en 2019, cuando Flamengo venció 2-1 a River Plate con dos goles agónicos de Gabigol Barbosa en los minutos 89 y 90+2.

En aquel Flamengo jugaban, entre otros, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique, aún vigentes en el equipo carioca, además de Filipe Luís, hoy director técnico del club y entonces su lateral izquierdo.

El campeón sumará su cuarto título de Libertadores.

Flamengo ya se coronó en 1981, 2019 y 2022, mientras que Palmeiras lo hizo en 1999, 2020 y 2021. Hasta ahora, ningún club brasileño ha alcanzado esa cifra. Santos, São Paulo y Gremio también cuentan con tres títulos cada uno.

El máximo ganador histórico sigue siendo Independiente de Avellaneda, con siete conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984).

cm/ljc/ma