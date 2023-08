Las manadas de orcas que actualmente viven cerca del estrecho de Nemuro, en el norte de Japón, son descendientes de orcas que se asentaron allí durante la última glaciación, hace unos 20.000 años.

El lugar fue elegido como refugio por ancestros lejanos y sus descendientes han vivido allí desde entonces, según un estudio publicado en Marine Mammal Science por la bióloga de ballenas Olga Filatova, de la Universidad del Sur de Dinamarca.

"Las orcas son criaturas conservadoras y apegadas a las tradiciones que no se mueven ni cambian sus tradiciones a menos que haya una muy buena razón para ello. Lo vemos en esta población", dice Filatova en un comunicado.

Esta es la segunda vez que encuentra un refugio para orcas de la Edad del Hielo. El primero está cerca de las Islas Aleutianas, a unos 2.500 km de distancia. Las manadas de allí son tan conservadoras y apegadas a la tradición como sus congéneres japoneses, y también son descendientes de ancestros de la Edad del Hielo que encontraron refugio en aguas sin hielo.

"Cuando el hielo comenzó a retroceder nuevamente y las orcas y otras ballenas pudieron nadar hacia nuevas áreas libres de hielo, algunas de ellas no lo hicieron. Se quedaron en sus refugios y todavía viven allí", dice Filatova.

Los estudios se basan en análisis genéticos (los investigadores tomaron biopsias de piel de los animales) y análisis de sonidos emitidos por los animales (grabados con micrófonos submarinos).

"Las orcas del estrecho de Nemuro tenían una diversidad genética inusualmente alta, típica de los [refugios] glaciales, y su repertorio vocal es muy diferente de los dialectos de las orcas que viven al norte de la costa de Kamchatka. Las orcas de Kamchatka son muy probablemente sus descendientes de las pocas manadas que migraron hacia el oeste desde el refugio central de las Aleutianas; por eso son tan diferentes", dice Filatova.

Las vocalizaciones de las orcas son muy diversas y no hay dos manadas que emitan los mismos sonidos. Por lo tanto, estos sonidos se pueden utilizar para identificar las afiliaciones de los individuos a familias y grupos. Las orcas no están programadas genéticamente para producir sonidos, como lo hace un gato, por ejemplo. Un gato que crece entre otros animales y nunca ha oído a otro gato seguirá maullando al abrir la boca. Por el contrario, las orcas aprenden a comunicarse de su madre u otros miembros mayores de la familia. Cada grupo tiene su propio dialecto, que no hablan otros.

"Cuando combinamos esto con análisis genéticos, tenemos una idea clara de cómo se relacionan entre sí las diferentes comunidades de orcas", dice Filatova.

Hasta ahora, se han descubierto dos refugios de la Edad del Hielo, lo que nos proporciona una idea de cómo las orcas pueden manejar los cambios climáticos actuales y futuros: probablemente se desplazarán hacia el norte a medida que el hielo se derrita, y esta colonización puede ocurrir en familias o manadas pequeñas e individuales en lugar de en grandes olas.

El descubrimiento de los dos refugios de la Edad del Hielo no sólo contribuye al conocimiento sobre cómo sobrevivieron las orcas durante la Edad del Hielo, sino que también presenta una imagen de las orcas como animales muy diferentes que pueden no encajar perfectamente en una sola especie.

"Muchos creen que las orcas deberían dividirse en varias especies. Estoy de acuerdo, al menos en subespecies porque son tan diferentes que no tiene sentido hablar de una especie cuando se habla de su lugar en la cadena alimentaria o cuando se asignan cuotas a los pescadores", dice Filatova.

Algunas orcas comen pescado, otras sólo arenque, otras sólo caballa y otras sólo un tipo específico de salmón. Otros sólo comen mamíferos marinos como focas, marsopas y delfines. Algunos toman un poco de todo y otros viven tan lejos en mar abierto que básicamente sabemos muy poco sobre ellos.

Si una manada come peces (y qué peces) tiene un impacto significativo en la pesca que se realiza en su hábitat. Cuando un país calcula las cuotas de pesca, debe tener en cuenta cuántos peces cazan naturalmente los depredadores y, dado que una orca puede consumir entre 50 y 100 kg de pescado al día, esto afecta en gran medida el cálculo de la cuota.

Si las manadas comen mamíferos marinos y no tocan peces, esto es importante si van a ser capturadas y vendidas a parques marinos, donde es difícil alimentarlas con mamíferos marinos. Si bien la popularidad de los parques marinos está disminuyendo en todo el mundo, todavía existe un gran mercado para las orcas en los parques marinos chinos.

Dado que sólo existe una especie de orcas científicamente reconocida, los investigadores han recurrido a una forma diferente de clasificación para distinguir entre diferentes tipos de orcas y categorizarlas en los llamados ecotipos. En el Pacífico norte se han definido hasta el momento tres ecotipos y en el hemisferio sur se han descrito cuatro o cinco.

Probablemente haya más, tal vez hasta 20 ecotipos diferentes, según Filatova. "Necesitamos conocer los diferentes ecotipos. Las orcas están en la cima de la cadena alimentaria y lo que comen y dónde lo hacen afecta a todo el ecosistema que las rodea", afirma.