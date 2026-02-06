Lindor, Correa y Báez quedan fuera del roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial, por seguros

NUEVA YORK (AP) — Francisco Lindor, Carlos Correa y Javy Báez quedaron fuera del roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial de béisbol debido a la cobertura de sus seguros, mientras que el campeón defensor Japón presentó el jueves un grupo destacado en el que sobresalen Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, campeones de la Serie Mundial

Paul Skenes y Tarik Skubal, ganadores del premio Cy Young, encabezan lo que parece ser el cuerpo de lanzadores más fuerte que ha tenido Estados Unidos en las seis ediciones del torneo. Los peloteros de posición estadounidenses incluyen al Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, capitán de la selección, junto con Bryce Harper y Bobby Witt Jr.

Mike Trout, el capitán de Estados Unidos en 2023, quedó fuera

Setenta y ocho peloteros elegidos al Juego de Estrellas, incluidos 36 del año pasado, están en los rosters de 30 jugadores de los 20 equipos. Estados Unidos tiene la mayor cantidad con 22, seguido por 16 en un roster de República Dominicana encabezado por Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado

Japón venció a Estados Unidos por 3-2 en la final de 2023 para obtener su tercer título y el primero desde 2009, cuando Ohtani terminó el juego ponchando a Trout. Ohtani no lanzará en el Clásico de este año

El torneo de este año se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo en Tokio, Houston, San Juan y Miami, donde se jugará la final por segunda vez consecutiva. Los estadounidenses ganaron en 2017 y la República Dominicana en 2013

Los más recientes ganadores de los premios al Jugador Más Valioso y el Cy Young están en el torneo por primera vez

Nolan Arenado jugará con Puerto Rico después de haber aparecido con Estados Unidos en 2017 y 2023

Edwin Díaz regresará con la selección boricua después de romperse un tendón rotuliano en 2023, mientras celebraba una victoria sobre la República Dominicana. La lesión en la rodilla derecha le hizo perderse toda la temporada de los Mets de Nueva York

El roster de Puerto Rico se vio afectado por problemas de pólizas de seguros. El torneo es copropiedad de las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros, y el seguro es proporcionado por National Financial Partners

La política de NFP para el torneo tiene un límite para un jugador de posición con un contrato de ligas mayores o menores cuyo segundo año garantizado sea en la temporada en la que cumple 37 años y para un lanzador cuyo cuarto año garantizado sea en la campaña en la que cumple 37 años, dijo una persona familiarizada con la política, quien habló bajo condición de anonimato porque los detalles no habían sido anunciados.

La aseguradora también revisa a los jugadores que se sometieron a cirugía en el receso entre campañas, dijo la persona

El seguro podría convertirse en un problema si los jugadores de las Grandes Ligas terminan siendo elegibles para los Juegos Olímpicos de 2028

Lindor, un campocorto de 32 años que tiene un contrato de US$341 millones con los Mets de Nueva York hasta 2031, se sometió a una desbridación del codo derecho después de la temporada pasada

Correa, torpedero y tercera base de 31 años de los Astros de Houston con un contrato de US$200 millones hasta 2028, se sometió a una cirugía en 2014 para reparar una tibia derecha rota. Ni San Francisco ni los Mets aprobaron sus exámenes físicos para un contrato durante el receso entre temporadas 2022-23

Báez, un infielder y jardinero de 33 años de los Tigres de Detroit, tiene un contrato de US$140 millones hasta 2027. Se perdió tiempo en 2024 debido a inflamación lumbar y de cadera

“Confiamos plenamente en el talento y el compromiso de cada jugador que representará a Puerto Rico”, dijo el presidente de la federación de la isla José Quiles, en un comunicado

Clayton Kershaw y el venezolano Miguel Cabrera se perdieron el torneo de 2023 debido a problemas de seguros. Kershaw, que cumple 38 años dos días después de la final de este año, es el jugador más viejo en el roster de Estados Unidos de esta edición, pero se ha retirado de las Grandes Ligas y no tiene un contrato para 2026

El infielder cubano Alexei Ramírez es el jugador más viejo en cualquier roster con 44 años. El derecho Adam Ottavino, que cumplió 40 años en noviembre, está en el roster de Italia

Joseph Contreras, derecho brasileño de 17 años que es hijo del exjugador de grandes ligas José Contreras, es el pelotero más joven en cualquier roster

Travis Bazzana, un segunda base australiano de 23 años, se unió a Skenes y Harper como selecciones generales número uno en el torneo

El jardinero cubano Alfredo Despaigne, líder de jonrones en la historia del Clásico con siete, estará en su quinto torneo

Hay 306 jugadores con contratos de ligas mayores y menores, incluidos 190 en rosters de 40 jugadores. Además de Ohtani, Judge, Harper y Kershaw, los Jugadores Más Valiosos incluyen al venezolano Ronald Acuña Jr. y al estadounidense Paul Goldschmidt

El segunda base José Altuve dijo el fin de semana pasado que los Astros le pidieron que no jugara para Venezuela. Altuve se rompió el pulgar derecho cuando fue golpeado por un lanzamiento de Daniel Bard durante el torneo de 2023, lo que le hizo perderse los primeros 43 juegos de los Astros

Colombia tiene el roster más viejo con un promedio de 29,9 años, seguido por Estados Unidos con 29,7. Taiwán tiene el más joven con 26,7, justo por debajo de Brasil con 26,9

