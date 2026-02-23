Lindsey Vonn afirma que se libró de la "amputación" de su pierna

La estrella estadounidense del esquí, Lindsey Vonn, víctima de una espeluznante caída durante el descenso olímpico en Cortina a comienzos de febrero, agradeció este lunes al médico que le "salvó la pierna de la amputación", e indicó que hará falta "alrededor de un año" para recuperarse.

"Después de dos semanas, al fin salí del hospital, es de lejos la lesión más extrema y dolorosa de mi vida", afirmó la esquiadora de 41 años en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Víctima el 8 de febrero en Cortina de una dura caída durante el descenso olímpico, en el que era una de las favoritas, Vonn encadenó después operaciones en Italia y en Estados Unidos, donde fue repatriada.

"Tengo una fractura compleja de tibia (izquierda), pero también tengo una fractura de la fíbula y del platillo tibial, todo estaba destrozado", explicó la esquiadora, que precisó que sufrió síndrome compartimental.

"Cuando hay un traumatismo demasiado grande en una parte del cuerpo, la sangre permanece bloqueada y comprime todo lo demás, los músculos, los tendones, los nervios", explicó antes de agradecer a su médico, Tom Hackett, encargado de operarla.

"Salvó mi pierna, salvó mi pierna de la amputación", dijo Vonn, que explicó que el galeno abrió su pierna para "dejarla respirar".

Tras salir del hospital, se halla actualmente en silla de ruedas pero espera pasar a las muletas "en unas semanas", para "al menos dos meses".

"Llevará al menos un año para que todos los huesos se reparen", estimó Vonn.

La campeona olímpica de descenso en 2010 trataba de realizar la gesta de conquistar el oro olímpico después de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda ocurrida a finales de enero.

Vonn realizó su regreso a la competición el pasado invierno boreal después de casi seis años de ausencia, y era una de las favoritas para los Juegos 2026 con un impresionante balance en Copa del Mundo de siete podios en ocho carreras, con dos victorias, antes de su caída en Crans-Montana (Suiza).