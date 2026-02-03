Lindsey Vonn dice que confía en poder competir en los JJOO de Invierno

La estrella del esquí estadounidense Lindsey Vonn dijo este martes que cree que puede competir en los Juegos Olímpicos de Invierno a pesar de haberse roto un ligamento de la rodilla en su más reciente carrera de la Copa del Mundo.

"El pasado viernes en Crans Montana, en la última Copa del Mundo, me rompí completamente el LCA", dijo la ícono del esquí estadounidense Vonn, quien sufrió la lesión en la rodilla izquierda el viernes en la estación suiza.

"Hoy fui a esquiar y, considerando cómo se siente mi rodilla, me siento estable, me siento fuerte. Mi rodilla no está hinchada y, con ayuda, confío en que puedo competir (en la prueba de descenso) el domingo" 8 de febrero.

Esta caída se produjo justo cuando decidió volver a la competición después de haberse retirado hace un año. A sus 41 años sueña con conquistar el oro olímpico en Cortina d'Ampezzo, dieciséis años después de su título en el descenso de los Juegos de Vancouver 2010.

Motivada por la perspectiva de los Juegos en esa estación italiana que tan importante es para su carrera y liberada desde que cuenta con una prótesis de titanio en su rodilla derecha, Vonn había recuperado en esta temporada un gran nivel, con siete podios en ocho carreras de la Copa del Mundo, incluyendo dos victorias, en los descensos de St Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria).