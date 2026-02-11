Lindsey Vonn dice que su tercera cirugía por pierna rota tras caída en Juegos Olímpicos fue "exitosa"

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn se sometió a una tercera cirugía “exitosa” en la pierna izquierda que se fracturó tras su accidente en el descenso en los Juegos Olímpicos, informó la esquiadora estadounidense

Vonn publicó el miércoles una actualización en Instagram que incluía fotos en las que aparece haciendo el gesto de pulgar arriba en su cama de hospital, con un armazón metálico sujeto a la pierna

“Hoy hicieron mi tercera cirugía y fue un éxito. El éxito hoy tiene un significado completamente distinto al que tenía hace unos días”, afirmó Vonn. “Estoy avanzando y, aunque es lento, sé que estaré bien”

Vonn, de 41 años, se accidentó 13 segundos después de iniciar su bajada durante la carrera del domingo en los Juegos de Milán-Cortina y fue evacuada del recorrido en helicóptero. Señaló a última hora del lunes que había sufrido “una fractura compleja de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para repararla adecuadamente”

El padre de Vonn, Alan Kildow, le dijo a The Associated Press el lunes que ella está rodeada de su familia “en todo momento” en el hospital de Treviso, donde recibe tratamiento

“Estoy agradecida por todo el increíble personal médico, amigos y familia, que han estado a mi lado, y por la hermosa muestra de amor y apoyo de personas de todo el mundo”, añadió Vonn. “Además, enormes felicitaciones a mis compañeras de equipo y a todos los atletas del equipo de Estados Unidos que están ahí afuera inspirándome y dándome algo por lo que animar”

