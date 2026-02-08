Lindsey Vonn en breve

Lindsey Vonn, la estrella estadounidense del esquí que abandonó este domingo por una caída en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno, en breve:

Apellido: Vonn

Nombre: Lindsey

Altura: 1,78 m

Peso: 70 kg

Nacida el 18 de octubre de 1984 en Saint Paul (Minnesota)

Residencia: Vail (Colorado)

Nacionalidad: estadounidense

Deporte/disciplina: esquí alpino (descenso, supergigante, gigante, eslalon, combinada)

Palmarés:

Juegos Olímpicos: cinco participaciones (2002, 2006, 2010, 2018 y 2026), tres medallas, una de ellas de oro.

Descenso: oro (2010), bronce (2018)

Supergigante: bronce (2010)

Mundial: siete participaciones (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2025), siete medallas de ellas dos de oro.

Descenso: 1ª (2009), 2ª (2011, 2007), 3ª (2017)

Supergigante: 1ª (2009), 2ª (2007), 3ª (2015)

Después de seis años fuera de la competición, participó también en el Mundial de Saalbach en 2025 (15ª en descenso, 16ª en combinada por equipos junto a AJ Hurt).

Copa del Mundo:

411 pruebas disputadas, la primera el 18 de noviembre de 2000 en eslalon en Park City (USA).

84 victorias (segunda esquiadora con más triunfos, por detrás de los 108 de Mickaela Shiffrin), de ellas 45 en descensos, 28 en supergigantes, 4 en gigantes, 2 en eslalones y 5 en supercombinadas.

Primer podio, 18 de enero de 2004 en Cortina d'Ampezzo (ITA), 3ª en descenso.

Primera victoria, 3 de diciembre de 2004 en Lake Louise (CAN), 1ª en descenso.

Desde su regreso a la competición en 2024 ha participado en 16 pruebas de la Copa del Mundo, firmando dos victorias en descenso en 2025-2026 (St Moritz y Zauchensee).

Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, ocupaba el primer puesto de la clasificación mundial del descenso (con 400 puntos) y el sexto lugar en la clasificación general.

En el descenso consiguió una racha de 5 podios consecutivos durante el mes de enero de 2026, que cortó su abandono por una caída en Crans Montana.

Clasificación general: 1ª (2008, 2009, 2010, 2012)

Descenso: 1ª (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2026)

Supergigante: 1ª (2009, 2010, 2011, 2012, 2015)

Supercombinada: 1ª (2010, 2011, 2012)