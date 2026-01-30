Lindsey Vonn es evacuada tras accidente en su último descenso antes de los Juegos de Milán-Cortina

CRANS-MONTANA, Suiza (AP) — Lindsey Vonn se estrelló el viernes en su última carrera de descenso antes de los Juegos Olímpicos de Invierno y fue evacuada en helicóptero del recorrido para someterse a controles médicos, algo preocupante para la estrella del esquí de 41 años justo una semana antes de los Juegos de Milán-Cortina

Vonn, la tercera esquiadora en estrellarse en la carrera de la Copa del Mundo en Crans-Montana, perdió el control al aterrizar un salto y terminó enredada en las redes de seguridad en la parte superior del recorrido

La estadounidense se levantó después de recibir atención médica durante unos cinco minutos, aparentemente con dolor y usando sus bastones para estabilizarse. Vonn luego esquió lentamente hasta la línea de meta, deteniéndose un par de veces en el camino y sujetándose la rodilla izquierda

La carrera, que se llevó a cabo en condiciones difíciles con baja visibilidad, fue cancelada después del accidente de Vonn

No estaba claro de inmediato cómo el accidente afectaría a Vonn en la antesala de los Juegos de Invierno

Vonn, una de las mayores estrellas de los Juegos, cojeó hacia una tienda para recibir atención médica antes de ser evacuada en helicóptero, colgando de un cable de izado con dos personas atendiéndola

El equipo de esquí de Estados Unidos dijo en las redes sociales que estaba siendo examinada

Antes de entrar en la tienda, Vonn tenía una expresión ansiosa en su rostro y cerró los ojos durante un largo abrazo con su compañera de equipo Jacqueline Wiles, quien lideraba la carrera cuando fue cancelada

“Sé que se lastimó la rodilla, hablé con ella. No sé si es realmente grave y si se perderá los Juegos Olímpicos. Esperemos lo que digan los médicos", dijo Urs Lehmann, CEO de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard

Vonn hizo un regreso impresionante la temporada pasada a los 40 años después de casi seis años alejada de las competencias de esquí. Esquiando con un implante parcial de titanio en su rodilla derecha, ha sido la líder en descenso del circuito esta temporada con dos victorias y otros tres podios en las cinco carreras

Incluyendo el Super-G, Vonn había completado ocho carreras de la Copa del Mundo esta temporada y terminó en el podio en siete de ellas. Su peor resultado fue un cuarto lugar

El accidente ocurrió exactamente una semana antes de la ceremonia de apertura de Milán-Cortina

La primera carrera olímpica de Vonn es el descenso femenino el 8 de febrero. También planeaba competir en el Super-G y en el nuevo evento combinado por equipos en los Juegos

El esquí femenino en los Juegos Olímpicos se llevará a cabo en Cortina d'Ampezzo, donde Vonn tiene el récord de 12 victorias en la Copa del Mundo

El redactor deportivo Andrew Dampf contribuyó a este despacho

