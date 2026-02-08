Lindsey Vonn fue operada por una fractura en la pierna izquierda (hospital)

La estrella estadounidense del esquí alpino Lindsey Vonn, que sufrió una violenta caída este domingo en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno, fue operada por una fractura en la pierna izquierda, anunció el hospital de Treviso en el que fue ingresada.

"Por la tarde, Lindsey Vonn fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para consolidar una fractura de la pierna izquierda", explicó en un comunicado el hospital Ca'Foncello.

Vonn, de 41 años, se cayó después de apenas trece segundos de descenso en Cortina d'Ampezzo, donde competía ya con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por otra fuerte caída sufrida nueve días antes en Crans Montana (Suiza).