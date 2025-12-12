Lindsey Vonn gana el descenso de St Moritz, su primera victoria en siete años
La leyenda estadounidense del esquí Lindsey Vonn, de 41 años, se impuso este viernes en la prueba de descenso disputada en St. Moritz (Suiza), la primera victoria desde que regresó a la competición el año pasado y la número...
La leyenda estadounidense del esquí Lindsey Vonn, de 41 años, se impuso este viernes en la prueba de descenso disputada en St. Moritz (Suiza), la primera victoria desde que regresó a la competición el año pasado y la número 83 de su carrera en Copa del Mundo.
Con el dorsal N.16 y bajo un cielo azul, la esquiadora de Minnesota se impuso a las austriacas Magdalena Egger y Mirjam Puchner (por 98 centésimas y 1,16, respectivamente) para volver a lo más alto de un podio, siete años después de su triunfo en el descenso de Åre (Suecia) en marzo de 2018.
