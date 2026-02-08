Lindsey Vonn sufre una caída en descenso olímpico cuando competía con ligamento roto a los 41 años

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn, que competía con una grave lesión en la rodilla izquierda, se estrelló al inicio del descenso olímpico el domingo y permaneció en el suelo mientras la estadounidense de 41 años recibía atención médica.

Vonn perdió el control en la travesía inicial tras cortar la línea demasiado ajustada e hizo un viraje brusco. La carrera se detuvo mientras recibía tratamiento.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos. Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito con una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha. Se sentía tan bien tras su cirugía en abril de 2024 que decidió intentar otra aparición en los Juegos Olímpicos.

