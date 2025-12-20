Lindsey Vonn suma tercer podio de la temporada en esquí alpino

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, subió este sábado por tercera vez en cuatro pruebas de Copa del Mundo disputadas este invierno boreal, tras quedar 3ª en el descenso al Val d'Isère ganado por la austríaca Cornelia Hütter.

En su regreso a la estación francesa, en la que se ha impuesto en siete ocasiones, Vonn, que volvió a la competición en 2024 tras haberse retirado en 2019, solo fue superada por Hütter y por la alemana Kira Weidle Winkelmann.

A 48 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6 al 22 de febrero), la estadounidense sigue confirmando su gran estado de forma de cara a la cita olímpica.

Luego de haber cosechado el pasado fin de semana en St Moritz (Suiza) su primera victoria mundial en siete años, Vonn lidera la Copa del Mundo de descenso, que ha ganado en ocho ocasiones.

Su peor resultado de la temporada es su 4º puesto en el super-G de St Mortiz.