Lindsey Vonn tiene 24 años de recuerdos en Cortina, muchos sentimentales o históricos

El primer podio de su carrera. El récord de victorias en la Copa del Mundo femenina. El récord de 12 victorias en el circuito. Las reuniones familiares con su hermana que vive en Italia. Y una inusual visita a una carrera europea por parte de su madre.

Lindsey Vonn está intentando recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda a tiempo para intentar ganar una medalla olímpica el próximo fin de semana a los 41 años.

Una de las principales razones por las que regresó después de casi seis años de retiro —y lo que la motiva ahora— es que quiere volver a la ciudad que alberga las carreras femeninas en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Vonn es la reina de Cortina d'Ampezzo, el resort conocido como "la Reina de los Dolomitas". Sus recuerdos allí se remontan a casi un cuarto de siglo.

"No creo que hubiera intentado este regreso si los Juegos Olímpicos no fueran en Cortina", dijo Vonn antes de su lesión. "Si hubiera sido en cualquier otro lugar, probablemente diría que no vale la pena. Pero para mí, hay algo especial en Cortina que siempre me atrae y me ha atraído una última vez".

Vonn recientemente reflexionó sobre su carrera en Cortina durante una entrevista con The Associated Press.

Un debut inconcluso hace casi un cuarto de siglo

La primera carrera de Vonn en Cortina fue en enero de 2002, antes de que algunos de sus competidores actuales hubieran nacido.

Acercándose a lo que serían sus primeros Juegos Olímpicos, un mes después en los Juegos de Salt Lake City 2002, el debut de Vonn en Cortina fue un Super G de la Copa del Mundo y no lo terminó.

"Estaba esquiando bastante bien en ese momento, pero realmente no estaba juntando todo", dijo. "Y recuerdo estar nerviosa en Cortina por hacer el equipo olímpico. No creo que esquiara mal. Pero no terminé, así que en ese momento definitivamente no había podido juntar todas las piezas".

Relegada a las ligas menores del esquí

No hay registro de Vonn en Cortina para 2003.

¿Por qué?

"Me relegaron", dijo. "Me enviaron de vuelta a la Copa de Europa. Definitivamente pusieron todo su peso detrás de Julia (Mancuso)", refiriéndose al circuito de "ligas menores" del esquí y a su excompañera de equipo.

"En ese momento no me había comprometido al 100% con la velocidad. ... Había estado compitiendo más en carreras técnicas que en velocidad, así que todavía no estaba segura de dónde encajaba y todavía estaba súper delgada en ese momento y solo estaba tratando de resolver todo".

Vonn procedió a contratar a un entrenador físico y ponerse en mejor forma.

Una sesión de video memorable con un entrenador de confianza

Resulta que a Vonn no le tomó mucho tiempo "resolver todo".

Cuando regresó a Cortina en 2004, Vonn logró el primer el podio de la Copa del Mundo de su carrera.

En la primera de dos carreras de descenso ese fin de semana, Vonn terminó quinta en lo que fue su primera vez compitiendo en descenso en el circuito de Olympia delle Tofane.

Al día siguiente, terminó tercera en una carrera ganada por la entonces campeona olímpica Carole Montillet. Lindsey Kildow, como todavía se la conocía, quedó a 0,24 segundos detrás y solo una centésima detrás de la segunda clasificada Renate Goetschl.

"Cortina fue realmente el punto de inflexión para mí. Es realmente donde solidifiqué mi rutina mental, mi rutina física", dijo Vonn. "Esa fue la primera vez que realmente me sentí lo suficientemente segura en lo que estaba haciendo como para sentir que pertenecía al podio".

Fue una sesión de video con Alex Hoedlmoser —quien ha entrenado a Vonn desde que tenía 16 años y todavía la entrena con el equipo de Estados Unidos ahora— después del quinto lugar de Vonn lo que hizo que algo hiciera clic en ella.

"Él dijo: '¿Ves? No fue tan difícil, ¿verdad?' Y yo dije: 'No, puedo hacer esto'. Y él dijo: 'Sí, puedes'", dijo Vonn. "Lo recuerdo muy vívidamente.

"Y luego, cuando subí al podio, fue una sensación tan buena, y recuerdo llamar a mi papá, y a mis abuelos, y a mi mamá, y llorar, y fue un momento realmente especial, y realmente un punto de inflexión para mí en mi carrera, donde realmente creí que podía estar entre las mejores del mundo".

Una zona de confort que solo comparte con Lake Louise

Vonn no ganó su primera carrera en Cortina hasta 2008. Pero desde ese podio en 2004, se ha sentido cómoda allí.

"Es un poco como Lake Louise, donde no tengo que pensar demasiado en ello", dijo Vonn, refiriéndose al resort canadiense donde ganó 18 carreras. "Sé a dónde ir, sé lo que se necesita, y es un lugar muy especial para mí y no importa cuántas victorias o derrotas haya tenido allí, eso no cambiará".

Una reunión familiar para un fin de semana de récords

Aunque Tiger Woods pudo haber robado el espectáculo, lo que a Vonn le gusta recordar sobre cuando rompió el récord de victorias en la Copa del Mundo de Annemarie Moser-Pröll de 35 años en 2015 con la victoria número 63, en Cortina, es que estaba rodeada de su familia.

"Tengo una familia grande y realmente no han venido a casi ninguna Copa del Mundo en mi carrera, desafortunadamente", dijo Vonn. "Ese fue un fin de semana realmente especial. Mi papá y su esposa y mi mamá y su esposo, mi hermana Laura, estaban allí. Fue realmente especial. No tengo muchas fotos o recuerdos de mi familia estando en carreras de la Copa del Mundo. Tenemos los Juegos Olímpicos, pero incluso entonces no es toda mi familia. Así que realmente atesoré ese fin de semana".

La hermana menor de Vonn, Laura, vivía en Florencia entonces y los hermanos se reunían anualmente en Cortina. La madre de Vonn, Lindy, murió en 2022 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

"Es agradable", dijo Vonn sobre la carrera de 2015. "Poder mirar atrás y recordarme esos recuerdos".

Lágrimas, dolor y retiro en 2019

No ha sido solo alegría para Vonn en Cortina.

También hubo lágrimas cuando luchó allí en 2019, dándose cuenta de que pronto tendría que retirarse debido al dolor en sus rodillas y articulaciones.

Después de recibir un reemplazo parcial de articulación en su rodilla derecha, Vonn regresó a las carreras la temporada pasada y ahora se dirige de nuevo a Cortina con el objetivo de añadir algunas nuevas entradas a su récord de carrera allí, si su rodilla izquierda lo permite.

