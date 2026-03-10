Lindt afirma que los usuarios de medicamentos para adelgazar consumen más chocolate, no menos

Por John Revill y Danny Callaghan

KILCHBERG, 10 mar (Reuters) - Las ventas de chocolate están aumentando más rápidamente entre los usuarios estadounidenses de medicamentos GLP-1 para bajar de peso que entre el resto de la población, según informó el martes el fabricante suizo de chocolate Lindt & Spruengli, basándose en datos que contradicen las previsiones de que estos medicamentos reducirían la demanda de productos de confitería.

La empresa dijo que un estudio interno, basado en datos de febrero de la empresa de investigación de mercados Circana, reveló que el 15% de los hogares estadounidenses utilizan GLP-1, lo que representa el 17,5% de las ventas de chocolate. Los GLP-1 incluyen medicamentos para bajar de peso como Ozempic, de Novo Nordisk, y Mounjaro, de Eli Lilly.

Los consumidores que reducen el consumo de alimentos ricos en calorías, como la pasta, la pizza y las patatas fritas, siguen buscando algún tipo de capricho, según explicó el director ejecutivo Adalbert Lechner en una rueda de prensa el martes.

"Están pasando a productos de mayor calidad. Menos es más: pequeñas recompensas con momentos de felicidad en lugar de comer sin pensar", afirmó Lechner.

Lindt, fabricante de conejitos de Pascua, dijo que las ventas de chocolate premium en Estados Unidos aumentaron entre los usuarios de GLP-1 casi un 17% en 2025, en comparación con un aumento del 6,5% entre los no usuarios de GLP-1.

Los analistas de Berenberg esperaban que la introducción de los medicamentos orales GLP-1 para perder peso tuviera un efecto adverso en la industria alimentaria, en particular en la confitería, durante los próximos años. Preveían una caída de las ventas de 0,9 puntos porcentuales para Lindt en 2027.

Lechner añadió que no considera que los medicamentos GLP-1 sean una amenaza para el futuro del negocio. Espera que las aprobaciones reglamentarias en Europa, que se prevén para pronto, tengan un impacto similar en el comportamiento de los consumidores que en EE. UU.

Se prevé que las pastillas de GLP-1 amplíen el uso de los medicamentos a pacientes más allá de los usuarios de inyectables, incluyendo a más hombres y pacientes más jóvenes, mientras se prevé que los medicamentos orales proporcionen una pérdida de peso menos drástica que sus homólogos inyectables.