Línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida todo el día por los incendios

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará todo el día de hoy cortada por los incendios próximos a las vías que se registran en Galicia, según ha informado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La previsión anterior apuntaba a que la línea permanecería cerrada, al menos, hasta este mediodía, pero tras no haber cambios significativos en la evolución de los incendios, la circulación de trenes seguirá suspendida.

"No hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar la LAV Madrid-Galicia. Por tanto, hoy seguiremos igual, y todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio", ha explicado el ministro en Twitter. No obstante, Renfe ha sumado una tercera circulación especial entre Madrid y Zamora, un servicio que ha prestado de manera extraordinaria durante los últimos días.

De esta forma, salen trenes especiales desde Madrid a Zamora a las 7.14, a las 13.20 y a las 20.23 horas, mientras que en sentido contrario salen a las 8.40, 14.36 y 22.00 horas. Renfe recuerda a los viajeros que pueden anular o cambiar sus billetes sin coste, al mismo tiempo que agradece la comprensión de los usuarios.