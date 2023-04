Lineage Logistics festeja la gran inauguración de sus instalaciones de Savannah Fresh-Port Wentworth

PORT WENTWORTH, Georgia.--(BUSINESS WIRE)--abr. 20, 2023--

Lineage Logistics ("Lineage" o la "Compañía"), uno de los principales fondos de inversión inmobiliarios (REIT) en el sector industrial, especializado en temperatura controlada, además de proveedor de soluciones integradas en todo el mundo, celebró hoy la gran inauguración de su nueva instalación en Port Wentworth, Georgia. Savannah Fresh-Port Wentworth tendrá una ubicación estratégica cerca del puerto de Savannah, la terminal de contenedores más grande de su clase en Norteamérica y el tercer portal de ingreso de contenedores más transitado de Estados Unidos.

Las instalaciones se distribuyen a lo largo de 220.000 pies cuadrados y ofrecen servicios de cruce de muelles ("cross-docking") para que los productos entren y salgan de las instalaciones el mismo día, si fuera necesario, lo que reduce el plazo de almacenamiento, permite ahorrar costos y garantiza que los consumidores reciban los productos frescos con más rapidez. Las instalaciones tienen 23 carriles de entrada y salida con la capacidad de procesar más de 40 camiones al día, trasladando hasta 1400 millones de libras en producción por día.

"En la actualidad, la demanda de almacenamiento a temperatura controlada en el puerto nunca es más fuerte que nunca y nuestras ofertas de soluciones para productos frescos en Lineage son más sólidas que nunca. Savannah Fresh-Port Wentworth nos permitirá ampliar nuestra oferta para productos frescos para clientes nuevos y consolidados y también asegura la capacidad necesaria para mejorar las condiciones del mercado", explicó Jim Henderson, vicepresidente de Ventas mundiales y Desarrollo de negocios de Lineage. "La apertura de esta nueva instalación es un paso fundamental para Lineage, porque trabajamos continuamente para reinventar la cadena mundial de suministro de los alimentos. Para nosotros es un honor poder proseguir y ampliar nuestra larga asociación con la Autoridad Portuaria de Georgia y queremos seguir trabajando para consolidar nuestra presencia en el estado de Georgia, un centro fundamental para el comercio y la innovación".

Durante los dos últimos años, Lineage ha colaborado codo a codo con la Autoridad de Desarrollo Económico de Savannah, la Autoridad Portuaria de Georgia y la ciudad de Port Wentworth para construir las instalaciones de Savannah Fresh-Port Wentworth, además de sus instalaciones adyacentes al puerto en Tremont Road, Savannah. El proyecto Savannah Fresh-Port Wentworth demandó una inversión de 78 millones de dólares y generó 65 nuevos puestos de trabajo, lo que eleva la inversión económica total de Lineage en el condado de Chatham a más de 100 millones de dólares. Hasta la fecha, la presencia de Lineage en Georgia abarca casi 3 millones de pies cuadrados.

Savannah Fresh-Port Wentworth se diseñó para afrontar la abrumadora afluencia de importaciones de productos frescos a los puertos del Atlántico Medio, que carecen de espacio para satisfacer la demanda. Dada su proximidad al puerto de Savannah, las nuevas instalaciones permitirán a Lineage entregar cantidades más grandes de productos frescos con más eficiencia, para atender a los clientes en todo el sudeste.

"La demanda de capacidad en productos frescos no para de crecer en Savannah y por eso, estas flamantes instalaciones de última generación son una incorporación muy esperada", aseguró Griff Lynch, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Georgia. "El conjunto de servicios de Lineage Logistics, en particular, el tratamiento en frío y las inspecciones CBP in situ, servirá para ahorrar tiempo, ayudará a evitar pérdidas y en última instancia, llevará los alimentos frescos al mercado con más celeridad".

En la inauguración de las instalaciones se hicieron presentes varios directivos de Lineage, socios comerciales del estado de Georgia, referentes comunitarios de la ciudad de Port Wentworth y dirigentes de la Autoridad Portuaria de Georgia.

Lineage es uno de los principales fondos de inversión inmobiliarios (REIT) en el sector industrial, especializado en temperatura controlada, además de proveedor de soluciones integradas en todo el mundo. Cuenta con una red mundial de más de 400 instalaciones con ubicaciones estratégicas, que suman más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad y se extienden por 20 países de Norteamérica, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Lineage cuenta con una experiencia líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, una red inmobiliaria extraordinaria y desarrolla y adopta tecnología innovadora. De ese modo, puede aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, reducir al mínimo los residuos de la cadena de suministro y sobre todo, en calidad de socio visionario de Feeding America, ayudar a alimentar al mundo. En reconocimiento a las principales innovaciones e iniciativas de sostenibilidad de la empresa, Lineage fue clasificada en el puesto número 3 en la lista CNBC Disruptor 50 de 2022, nombrada la empresa mejor gestionada de Deloitte US en 2022, la empresa número 1 en Ciencia de datos y número 23 en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de ameritar un lugar en la lista Change the World de Fortune en 2020. ( www.lineagelogistics.com )

