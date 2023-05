Lineage Logistics presenta a su nuevo director financiero

NOVI, Michigan.--(BUSINESS WIRE)--may. 4, 2023--

Lineage Logistics ("Lineage" o la "Empresa"), es uno de los fondos de inversi√≥n inmobiliaria l√≠der en todo el mundo que ofrece soluciones industriales y log√≠sticas con temperaturas controladas, anunci√≥ en el d√≠a de hoy el nombramiento de Rob Crisci como director financiero. Crisci lleg√≥ para aportar sus m√°s de 25 a√Īos de experiencia l√≠der en materia financiera en los sectores industriales y tecnol√≥gicos. Responde directamente al presidente de la empresa, el director general, Greg Lehmkuhl.

Crisci se incorpora a Lineage desde Roper Technologies (NYSE: ROP), una empresa que figura en las listas S&P 500 y Fortune 500 ye gestiona 27 empresas independientes en numerosos mercados finales. All√≠, ocup√≥ recientemente el cargo de vicepresidente ejecutivo y de director financiero. En ese puesto, tuvo la responsabilidad de supervisar las operaciones financieras mundiales de la empresa multimillonaria y desempe√Ī√≥ un papel fundamental en la transformaci√≥n de la empresa que pas√≥ de ser una empresa industrial c√≠clica a una centrada principalmente en software, lo que ayud√≥ a aumentar los ingresos constantes, los m√°rgenes operativos y el crecimiento org√°nico de la empresa. Al ser un profesional con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, pudo desplegar con √©xito m√°s de 20.000 mil millones de d√≥lares en capital y dirigir adquisiciones clave para Roper durante la transformaci√≥n del portfolio de la empresa. Antes de ocupar el puesto de director financiero, Crisci pas√≥ cuatro a√Īos como vicepresidente de finanzas y ocup√≥ un cargo en el √°rea de relaci√≥n con los inversores, para mejorar las relaciones de la empresa con bancos, inversores institucionales, asesores de gobierno y otros actores financiero interesados que tienen un papel clave. Durante sus a√Īos en ejercicio, la capitalizaci√≥n burs√°til de Roper creci√≥, pasando de 12.000 mil millones de d√≥lares a m√°s de 45.000 mil millones.

Antes de trabajar en Roper, Crisci se desempe√Ī√≥ en el sector de inversi√≥n bancaria en VRA Partners y Morgan Keegan, en Devon Value Advisers como asesor de compras y en Deloitte & Touche como consultor de mercados de capitales.

La experiencia de Crisci como l√≠der de equipos sumamente comprometidos y su larga trayectoria que fue dando excelentes resultados financieros le hicieron ganarse el reconocimiento de Institutional Investor, que lo nombr√≥ como parte de su equipo ejecutivo de Estados Unidos (All-America Executive Team,) para la categor√≠a de Director de finanzas de industrias m√ļltiples en el a√Īo 2019.

"Digo en nombre del equipo directivo y del Directorio de Lineage que no podr√≠amos estar m√°s contentos de que Rob empiece a formar parte de nuestro equipo como director financiero", asegur√≥ Lehmkuhl. "Rob ha demostrado p√ļblicamente que es l√≠der en materia financiera empresarial, que puede aportar experiencia estrat√©gica y operativa, adem√°s de un profundo conocimiento de los sectores industriales y tecnol√≥gicos. Mientras seguimos avanzando en nuestro camino de crecimiento y expansi√≥n, consideramos que Rob ser√° una incorporaci√≥n invaluable para nuestro equipo.

"Estoy muy impresionado con el enorme crecimiento que Lineage consigui√≥ en los √ļltimo 10 a√Īos en todo el mundo y no puedo esperar para liderar este equipo financiero de escala mundial que se forma en un momento tan crucial en la historia de la empresa", mencion√≥ Crisci. "Estoy muy entusiasmado de poder trabajar con Greg, del equipo directivo y con el Directorio, para seguir ayudando a que Lineage se posicione como la empresa de innovaci√≥n y l√≠der del mundo en materia de log√≠stica con temperatura controlada".

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los fondos de inversi√≥n inmobiliaria l√≠der en todo el mundo que ofrece soluciones industriales y log√≠sticas con temperaturas controladas. Dispone de una red mundial de m√°s de 400 instalaciones que est√°n situadas estrat√©gicamente en 20 pa√≠ses de Norteam√©rica, Europa y Asia-Pac√≠fico y suman m√°s de 56 millones de metros c√ļbicos (2000 millones de pies c√ļbicos) de espacio. Lineage tiene una experiencia l√≠der en el sector cuando se trata de ofrecer un servicio log√≠stico completo, dispone de una red inmobiliaria inigualable y busca desarrollar e implantar tecnolog√≠a innovadora. Estas caracter√≠sticas aumentan la eficiencia de la cadena de distribuci√≥n, fomentan la sustentabilidad, minimizan los desechos de la cadena de abastecimiento y, por sobre todas las cosas, en su calidad de patrocinador visionario de Feeding America, ayudan a que todo el mundo pueda comer. A fin de reconocer las innovaciones y las iniciativas de sustentabilidad de la empresa que son punteras en el sector, Lineage recibi√≥ el puesto n√ļmero tres del top 50 de CNBC Disruptor en el a√Īo 2022, alcanz√≥ el primer puesto en la Deloitte US Best Managed Company en el a√Īo 2022, y tuvo el puesto n√ļmero 23 en la lista completa de las empresas reconocidas como las m√°s innovadoras del mundo en el a√Īo 2019 de Fast Company. Adem√°s, fue incluida en la lista mundial de Fortune's Change the World. ( www.lineagelogistics.com )

