Linebacker All-Pro de los 49ers Fred Warner, fuera toda la temporada tras grave lesión de tobillo

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — El linebacker Fred Warner, cuatro veces All-Pro, necesitará una cirugía que pondrá fin a su temporada tras sufrir una espantosa lesión de tobillo en el primer cuarto de la derrota de San Francisco ante Tampa Bay el domingo.

El tobillo derecho de Warner pareció girarse de lado después de que un par de jugadores cayeran sobre él al final de una jugada. El entrenador Kyle Shanahan dijo después de la derrota 30-19 que Warner se dislocó y rompió el tobillo y necesitará cirugía.

"Cada vez que pierdes a uno de tus mejores jugadores, también un gran líder, obviamente es un golpe enorme. Me siento mal por Fred en este momento. Estaba de buen ánimo. Tiene una buena base", expresó Shanahan.

Toda la banca de los 49ers entró al campo para ver a Warner antes de que abandonara el terreno con una férula de aire en su tobillo.

Los 49ers, plagados de lesiones, entraron al juego sin el quarterback Brock Purdy, el destacado cazador de cabezas Nick Bosa, el ala cerrada All-Pro George Kittle y varios otros jugadores clave. A pesar de todas sus lesiones, los Niners tienen un récord de 4-2 y están empatados en el primer lugar del Oeste de la NFC.

Warner, de 28 años, ha sido All-Pro del primer equipo durante tres temporadas consecutivas y en cuatro de las últimas cinco, participando en el Pro Bowl en cada una de esas cuatro campañas. Los 947 tacleos en la carrera de Warner son el segundo mayor número para el equipo, solo detrás de los 950 de Patrick Willis, según los registros que se remontan al año 2000.

Warner solo ha faltado a un juego en sus ocho años de carrera, ausentándose en 2021 por una lesión en el tendón de la corva. Jugó la mayor parte de la temporada pasada con un hueso roto en el tobillo y aún así obtuvo honores All-Pro.

El veterano linabecker firmó una extensión de tres años por valor de US$63 millones en la temporada baja, manteniéndolo bajo contrato con el equipo hasta la campaña 2029.