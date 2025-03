Linebacker Wagner regresa a los Commanders con contrato de un año, dice fuente de AP

El linebacker Bobby Wagner seguirá en los Commanders de Washington, después de haber sido protagonista en el mejor repunte en la historia de la franquicia.

Los Commanders avanzaron a la final de la Conferencia Nacional, en la temporada de novato del mariscal de campo Jayden Daniels.

Wagner, seis veces elegido All-Pro, firmó un contrato para la próxima temporada, según una persona con conocimiento de la operación. La fuente habló el jueves con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no se había anunciado.

A punto de cumplir 35 años este verano, Wagner lideró a los Commanders con 132 derribos durante la temporada regular y fue nombrado para su décimo Pro Bowl. Aportó 25 más en los playoffs como la pieza central de una defensa notablemente mejorada.

El respetado veterano fue clave en una unidad que pasó de ser la última en la liga antes de su arribo, junto con varios recién llegados, a terminar en el 13er puesto bajo el mando del entrenador de primer año Dan Quinn y el coordinador defensivo Joe Whitt Jr.

“Es un entrenador en el campo”, dijo Whitt sobre Wagner en enero. “Es el líder definitivo. Para ser Bobby Wagner, es un hombre humilde. Escucha. Acepta las enseñanzas. ... Toma a los más jóvenes, los integra y es un mentor. Puedo hablarle y decirle cosas dentro del partido y él puede aceptar lo que estoy diciendo y comunicárselo muy bien a los jugadores.”

Los términos financieros del convenio no se revelaron de inmediato, aunque algunas versiones indicaron que el acuerdo era por ocho millones de dólares garantizados y podría valer hasta 9,5 millones. Eso representa un aumento respecto a los seis millones garantizados que firmó hace un año cuando el nuevo gerente general Adam Peters estaba remodelando la plantilla.

Wagner, quien ganó el Super Bowl con Seattle en la temporada 2013 cuando Quinn dirigía la defensa, desarrolló un fuerte vínculo con Daniels, el Novato Ofensivo del Año y rostro de la franquicia.

“Obviamente, sabía de él, pero no lo conocía personalmente”, dijo Daniels. “Pero desde que llegué aquí, nos llevamos muy bien y es como un hermano mayor para mí, siempre dándonos consejos y cuidándonos.”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.