Lineker gana su batalla contra el fisco británico, que le reclamaba 6 MUSD

El exfutbolista inglés y ahora comentarista estrella de la BBC Gary Lineker ganó la batalla legal mantenida contra las autoridades fiscales británicas, que le reclamaban 4,9 millones de libras (6 millones de dólares).

Esa era la cantidad que le exigía el fisco por sus actividades como presentador entre 2013 y 2018, aunque finalmente no deberá abonarla ya que la justicia aceptó que Lineker cotizara como asalariado de la BBC y de BT Sports y no como trabajador independiente, ya que existían contratos con esos dos canales.

"Gracias por todos los mensajes de felicitación. Me complace que la justicia haya respaldado mi posición de que no he dejado de pagar ningún impuesto", tuiteó Lineker.

Pero el fisco presentará recurso a esta sentencia, anunció un portavoz.

Recientemente, Lineker fue noticia al ser apartado del programa que presenta desde 1999, 'Match of the Day', después de criticar en Twitter un proyecto de ley del gobierno conservador que busca impedir que los migrantes que lleguen por el Canal de la Mancha pidan asilo en Reino Unido, un proyecto denunciado hasta en la ONU.

Esta decisión de la BBC provocó una ola de apoyo al exjugador y varios colaboradores de la cadena se negaron a aparecer en los programas.

Posteriormente, la BBC reintegró a Lineker, de 62 años y el trabajador mejor pagado de la cadena pública británica, que el pasado fin de semana volvió a presentar el programa.

