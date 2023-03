Lineker regresa a la BBC después de su tuit hostil al gobierno

El exfutbolista Gary Lineker regresó a las emisiones de la BBC este sábado, con motivo del partido de la Copa de Inglaterra entre el Manchester City y el Burnley (2ª división), ocho días después de su suspensión por un mensaje en Twitter hostil a la política del gobierno británico.

Lineker había sido suspendido por su oposición vehemente a la política migratoria del gobierno. La dirección de la cadena estimó que debía someterse a un estricto deber de neutralidad, como todos sus periodistas.

La sanción provocó un enorme revuelo y un movimiento de protesta por parte de periodistas y comentaristas de la cadena pública británica, que se negaron a participar en la emisión el pasado fin de semana.

El lunes, la BBC anunció que daba marcha atrás y que Lineker, que tiene ahora 62 años, iba a volver a antena. El exfutbolista inglés se ocupa principalmente del popular programa "Match of the Day", aunque no estará en los estudios este fin de semana por su viaje a Mánchester.

La BBC se comprometió a revisar sus directivas sobre el uso de las redes sociales por parte de sus asalariados.

"De regreso al trabajo este sábado", había escrito Gary Lineker en Twitter a primera hora del día. Después publicó un selfi desde el Etihad Stadium del Manchester City, acompañado de un mensaje: "Ah, la alegría de poder concentrarse únicamente en el fútbol".

"Es estupendo estar aquí", comentó el presentador mejor pagado de la BBC en la emisión del partido, donde estuvo acompañado por otro exjugador inglés muy recordado, Alan Shearer, que fue uno de los compañeros que se negó a trabajar el pasado fin de semana como muestra de apoyo a Lineker.

kca-hap/cd/dr

AFP