Linksys lanza Hydra Pro 6, la edición más nueva de su línea de enrutadores de wifi 6

Linksys, líder global en soluciones de wifi para el hogar y la empresa, anuncia hoy la disponibilidad de su producto wifi 6 más reciente y más asequible, el Hydra Pro 6.

“Nuestra misión en Linksys es conectar a todas las personas de manera segura, ya sea una persona que trabaja desde su hogar y necesita un servicio de wifi confiable o un estudiante que toma notas atentamente durante su clase en línea. Hydra Pro 6 es nuestro enrutador más reciente en una serie de productos que ofrecen transmisiones de nivel superior, son fáciles de configurar y están equipados con seguridad avanzada y controles parentales”, afirmó Harry Dewhirst, director ejecutivo de Linksys. “Las personas no tendrán que preocuparse porque se interrumpa un chat de video o porque las conexiones no sean seguras. El servicio de wifi está diseñado para facilitar la vida de las personas no para crear problemas innecesarios en un mundo que ya tiene dificultades. Hemos asumido el compromiso de ofrecer conectividad rápida, confiable y segura para la era laboral híbrida y en el futuro, e Hydra Pro 6 es solo el comienzo.

Hydra Pro 6 de Linksys ofrece la máxima experiencia de wifi 6 a más de 30 dispositivos (por nodo) en 2700 metros cuadrados de cobertura y velocidad inalámbrica de hasta 5,4 Gbps. Impulsado por la plataforma Immersive Home 216 de Qualcomm® más el acceso a un canal de 160 MHz, Hydra Pro 6 libera el verdadero poder de wifi 6 con una conectividad confiable e increíblemente rápida y una eficiencia de red mejorada para una transmisión de video sin problemas, descargas más rápidas y más. La tecnología Intelligent Mesh ofrece cobertura wifi en malla para todo el hogar que puede expandirse fácilmente al agregar nodos.

En tiempos en que los hogares con muchos dispositivos dependen más del wifi que nunca, el potente pero fácil de usar Hydra Pro 6 es una adición perfecta para los hogares y permite a los usuarios ver o priorizar dispositivos a través de la aplicación gratuita de Linksys. Las características adicionales incluyen encriptado personal WPA3/WPA2 y SPI firewall, actualizaciones de seguridad automáticas, control parental y una red para huéspedes por separado.

Hydra Pro 6 de Linksys está disponible ahora en los EE. UU. por 299 USD en Linksys.com y pronto llegará a los principales minoristas en todo el mundo. Para obtener más información sobre el producto, visite: https://www.linksys.com/us/p/p-mr5500/

Acerca de Linksys

En Linksys, nos esforzamos por desarrollar las tecnologías inalámbricas más confiables, innovadoras y preparadas para el futuro del mundo que puedan conectar de manera segura a todas las personas, sin esfuerzo. Desde su fundación en 1988, Linksys se ha establecido como una marca de redes de primer nivel. En la actualidad, los productos de hardware, software y servicios de Linksys se comercializan en 64 países en todo el mundo, desde enrutadores para el hogar y sistemas de mallas hasta puntos de acceso comerciales y conmutadores. Recientemente, Linksys se expandió a la educación y las empresas a través de su asociación con Fortinet, el líder en seguridad de nivel empresarial. Linksys. En cada conexión.

