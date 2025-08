Lionel Messi abandona el partido de Inter Miami por aparente lesión en el tendón de la corva

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi salió del partido del Inter Miami ante el Necaxa de México el sábado en la Leagues Cup tras sufrir una aparente lesión de un isquiotibial en los primeros minutos.

Después del partido que el Inter Miami ganó en la tanda de penales, el entrenador Javier Mascherano indicó que el astro argentino se someterá a pruebas el domingo para determinar la gravedad de la lesión.

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión”, dijo el técnico argentino. “Seguramente tiene algo. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”.

A los ocho minutos, Messi corría hacia el área de penal entre dos defensores cuando pareció tropezar cuando pugnaba por el balón. Cayó al suelo y golpeó el césped con su puño en señal de frustración antes de caminar hacia el círculo central al continuar el juego.

Luego se sentó en el campo cerca del banco del Inter Miami mientras los preparadores físicos le daban tratamiento en el muslo derecho un par de minutos. Fue sustituido a los 11 por su compatriota argentino Federico Redondo y se dirigió inmediatamente al vestuario.

Messi ha lidiado con numerosas lesiones en los isquiotibiales a lo largo de su carrera y se ha perdido tiempo en las últimas temporadas debido a varias lesiones en las piernas. El problema más reciente fue con su aductor izquierdo, que lo dejó fuera de un par de partidos de las eliminatorias para el Mundial de Argentina a principios de este año.

La lesión pone en peligro su participación en el próximo partido de la Leagues Cup del Inter Miami. Las Garzas se enfrentarán el miércoles a Pumas UNAM.

Mascherano ha tenido la tarea de gestionar la cargada agenda de Messi durante toda la temporada.

El crack de 38 años acusó fatiga a finales del mes pasado y se ausentó del Partido de las Estrellas de la MLS, lo que llevó a una suspensión de un partido por parte de la liga por violar sus reglas de participación en la exhibición.

Messi no estuvo disponible para el partido del Inter Miami contra Cincinnati el 26 de julio, lo que le permitió descansar un poco.

"Él es alguien que prefiere jugar que descansar", dijo Mascherano el viernes, agregando que Messi le diría al equipo si padece de fatiga.

