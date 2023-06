Lionel Messi anuncia su fichaje por el Inter de Miami

El futbolista argentino Lionel Messi anunció su fichaje por el Inter de Miami de la liga profesional estadounidense (MLS), en una entrevista concedida este miércoles a los diarios deportivos barceloneses Sport y Mundo Deportivo.

"Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí", declaró Messi.

Posteriormente, tanto el Inter de Miami como la Major League Soccer confirmaron el fichaje del jugador argentino a través de las redes sociales:

"Lionel Messi se une al Inter de Miami CF. ¡Bienvenido a la MLS, Lionel Messi!", tuiteó la cuenta oficial del campeonato estadounidense.

Messi reconoció que tuvo varias posibilidades donde elegir destino, incluida una vuelta a Barcelona: "Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona".

"Y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día".

Debido a las dificultades económicas del Barcelona, "nunca llegamos a hablar del contrato".

"Lo económico nunca fue un problema para mí (...) Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión para por otro lado y no por dinero".

En la entrevista a los dos diarios barceloneses, Messi reconoció sentirse "dolido" por cómo dejó el Barcelona en 2021 y lamentó no haberse ido del club azulgrana como "hubiese merecido".

"Me fui de una manera rara, me habría gustado despedirme como se hizo ahora a 'Busi', Jordi, o como les pasó a Xavi e Iniesta en su momento. Me habría gustado irme de esa manera, poder haberme despedido de la gente bien", declaró.

Messi, además, admitió los problemas que ha sufrido en los dos últimos años en el París SG.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó.

AFP