El jugador más condecorado de la historia nombra oficialmente el buque en Miami

MADRID, 29 Ene. 2024 (Europa Press) -

La naviera Royal Caribbean International, se encuentra a una semana de celebrar su 55 aniversario y ha decidido anticipar esta celebración con el bautizo oficial de su nuevo barco el Icon of the Seas. El futbolista argentino Lionel Messi fue el encargado de bautizar oficialmente el barco en una celebración repleta de estrellas que tuvo lugar esta semana en la ciudad de Miami.

Este inmenso buque no sólo es el más grande jamás construido, sino que también es el primero de la historia en superar las 250.000 toneladas brutas. El gigantesco crucero puede llevar a 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, lo que hace una capacidad máxima de unas 10.000 personas.

En un total de 20 cubiertas es ciudad flotante ofrece un total de 28 formas de alojamiento a bordo. En ocho vecindarios, el nuevo gigante de los mares alberga seis toboganes acuáticos que baten récords, así como la primera piscina infinita suspendida en el mar.

La celebración de bautismo de esta joya de la navegación fue presentada por el actor cuatro veces ganador del premio Emmy, Mario López, y en ella Messi dirigió la ceremonia de rotura de botellas, acompañado en el escenario por el presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, y el capitán del Icon, Henrik Loy.

La línea de cruceros más grande del mundo se une así al icono deportivo marcando el debut del nuevo Icon of the Seas . "La familia lo es todo para mí, y ha sido emocionante participar en la bienvenida a Miami a lo que son las mejores vacaciones familiares del mundO. Todo lo que he visto en Icon of the Seas es del siguiente nivel. Hay experiencias para que toda la familia cree recuerdos para siempre", aseguró el futbolista argentino.

Además, en ese mismo evento se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva indumentaria que el Inter Miami lucirá en la temporada para el equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos. La marca cerró un acuerdo comercial con la franquicia estadounidense.

Más eficiente y limpio.

Icon of the Seas el primer barco de la línea de cruceros que puede funcionar con gas natural licuado (GNL), un combustible de transición. Los motores de combustible dual funcionarán junto con una gama de iniciativas de eficiencia energética y programas ambientales a bordo líderes en la industria, como la primera planta de conversión de residuos en energía en el mar.

Con un 24% más de eficiencia energética que los estándares requeridos para los barcos que se diseñan hoy en día, el barco más sostenible de la línea de cruceros hasta el momento marcará el siguiente paso en el viaje de la empresa matriz Royal Caribbean Group para introducir un crucero con cero emisiones netas para 2035.

El Icon of the Seas, que zarpó oficialmente el 27 de enero desde el Puerto de Miami, llevará a cabo travesías de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental, con paradas en la isla privada CocoCay en Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico.