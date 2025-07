Lionel Messi “en llamas”

“Extremadamente perturbado”, fue la frase que utilizó el propietario de Inter de Miami, Jorge Más, para definir el estado de ánimo del astro argentino de Inter de Miami, debido a la fecha de suspensión que le aplicaron, al igual que a su colega español Jordi Alba, y que le impidió jugar hoy el partido que su equipo disputaba frente al FC Cincinnati, líder de la Conferencia Este.

Una sanción que no admite apelaciones y que el comisionado de la Liga, Don Garber, admitía al anunciarla que había sido muy “difícil de adoptar, pero a la vez inevitable”, al reconocer también: “No creo que haya un jugador que haya hecho más por la MLS que Messi, cuyo compromiso con Inter de Miami admiro plenamente, así como su decisión de no jugar” el All Star Game.

“Pero tenemos una política de vieja data respecto de la participación en el All Star Game y debemos respetarla”, agregó Garber, cuyas declaraciones difícilmente logren aplacar los ánimos de Messi, que “está muy perturbado, extremadamente perturbado por esta medida”, según comentó Más, al considerar que la sanción “sin dudas” tendrá un impacto en el modo en que los futbolistas perciben la aplicación de las reglas de la MLS.

“Ni Messi ni Alba comprenden esta decisión y no entienden por qué el no haber jugado un partido de exhibición puede derivar directamente en una suspensión. La regla es así, pero ellos no la entienden”, completó Más al aludir al fastidio que la noticia provocó en ambos jugadores, especialmente en el capitán y goleador histórico de la selección “albiceleste”.

Garver había expresado su comprensión respecto de Messi debido a la cantidad de compromisos que el astro argentino afrontó en las últimas semanas, que incluyeron su participación con Inter de Miami en el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Estados Unidos, debido a lo cual el entrenador argentino del equipo, Javier Mascherano, había solicitado que su compatriota y Alba fueran eximidos de ese compromiso para poder gozar de un merecido descanso.

La única buena noticia para la “Pulga” se conoció también en la víspera, cuando Atlético Madrid confirmó la partida de su compatriota, amigo y compañero de selección Rodrigo De Paul para sumarse al plantel de Inter de Miami, con el que firmará contrato por cuatro temporadas y se sumará a un plantel en el que militan los también argentinos Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Federico Redondo, Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende. (ANSA).