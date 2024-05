Lions y Jared Goff acuerdan extensión de 4 años por 212 millones de dólares, según fuente de AP

Los Lions de Detroit y el quarterback Jared Goff llegaron a un acuerdo de extensión de contrato por 4 años valorado en 212 millones de dólares, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona indicó el lunes a The Associated Press que el acuerdo incluye 170 millones de dólares garantizados, y conversó en condición de anonimato debido a que los términos no han sido anunciados.

En enero, Goff puso fin a décadas de búsqueda que tenía la Ciudad Motor de un quarterback ganador en postemporada. Ayudó a los Lions a ganar dos partidos de playoffs por primera vez desde que el equipo ganó el título de la NFL en 1957.

Goff lideró a la franquicia a su primera victoria de postemporada en 32 años, superando a los Rams de Los Ángeles, guiados por Matthew Stafford, en el juego por el comodín de la NFC, y a una victoria sobre Tampa Bay antes de caer ante San Francisco en el Juego de Campeonato de la NFC.

El gerente general de los Lions, Brad Holmes, adquirió a Goff y un par de selecciones de primera ronda por Stafford hace tres años procedente de los Rams, su exequipo.

Goff, que estaba próximo hacia su último año de su acuerdo previo, tendrá contrato en Detroit hasta la temporada 2028.

AP