Liquidación de bonos mantiene en vilo a los inversores, mientras oro suma récords

Por Naomi Rovnick

3 sep (Reuters) - La liquidación de bonos a largo plazo en todo el mundo situaba el miércoles el costo de la deuda pública japonesa en máximos históricos, al tiempo que la creciente preocupación por la sostenibilidad de la renta fija y la inflación a largo plazo también inquietaba a los inversores europeos.

* El oro al contado alcanzó un máximo histórico de US$3546,99, ya que la huida de la deuda pública a largo plazo, tradicionalmente considerada de bajo riesgo, provocaba una búsqueda de activos alternativos de refugio.

* El rendimiento de la deuda japonesa a 30 años tocó un nivel sin precedentes del 3,255%, tras una venta masiva de sus pares británicos, estadounidenses y canadienses en la sesión anterior.

* "Faltan las reformas económicas necesarias para cubrir realmente el creciente endeudamiento, y el mercado de capitales así lo percibe", dijo el presidente ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, sobre la venta masiva de deuda a largo plazo en una conferencia celebrada el miércoles por la mañana.

* La tendencia puede continuar, añadió, "si vemos un nuevo aumento de la inestabilidad política, si no vemos ninguna reforma".

* Se espera que la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, suba los impuestos en su presupuesto del otoño boreal para cumplir sus objetivos fiscales, mientras que en Francia el primer ministro, François Bayrou, parece que perderá una cuestión de confianza, ya que los partidos de la oposición se oponen a sus recortes del gasto.

* En Japón, los departamentos gubernamentales acaban de presentar solicitudes presupuestarias récord y altos asesores del primer ministro, Shigeru Ishiba, incluido su secretario general, ofrecieron su dimisión tras la derrota de su partido en las elecciones a la cámara alta de julio.

* El retorno de los 'gilts' británicos a 30 años subió 6 puntos básicos, a un nuevo máximo posterior a 1998 del 5,752%, antes de recuperarse y cotizar al 5,67%. El de los 'bunds' alemanes a 30 años cedía 2 puntos básicos, al 3,398%, cerca aún de su nivel más alto en 14 años.

* La brecha entre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos y 30 años se sitúa en torno a 133 puntos básicos, cerca de su nivel más alto desde diciembre de 2021, mientras que la medida comparable en Reino Unido es la más alta desde 2017.

* El retorno de los papeles del Tesoro a 30 años superó brevemente el 5% durante el comercio asiático y operaba más tarde al 4,987%, llevando a los inversores a empezar a vigilar los efectos indirectos en otras clases de activos.

* La libra esterlina cayó brevemente a un mínimo de cuatro semanas de US$1,3334, pero luego se recuperaba algo.

El yen se cambiaba a 148,6 unidades por dólar, tras caer un 0,8% en la sesión anterior.

El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,7% y los futuros del S&P 500 estadounidense ganaban un 0,4%. Sin embargo, el Topix japonés perdió casi un 1,1% y la medida de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón caía un 0,4%.

Los precios del crudo restaban en torno a un 2% en la sesión.

(Reporte adicional de Tom Sims en Fráncfort, Dhara Ranasinghe en Londres, Rocky Swift en Tokio y Ankur Banerjee y Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)