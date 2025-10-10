Liquidación en Wall Street se profundiza ante amenazas de Trump de más aranceles a China

Por Niket Nishant y Sukriti Gupta

10 oct (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían con fuerza el viernes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que estaba considerando un "aumento masivo" de los aranceles a las importaciones chinas debido a una disputa sobre tierras raras.

* En una publicación en Truth Social, Trump también afirmó que no había motivos para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en dos semanas en Corea del Sur, como estaba previsto, y que China había estado enviando cartas a países de todo el mundo indicando que planeaba imponer controles a las exportaciones de todos los elementos de la producción relacionados con las tierras raras.

* Estos comentarios trastocaron lo que había sido una sesión relativamente tranquila para los mercados, que se recuperaban ante la esperanza de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Un nuevo recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podría lastrar el crecimiento mundial y ensombrecer las perspectivas para las empresas estadounidenses, que ya se enfrentan a un aumento de los costos.

* El Promedio Industrial Dow Jones perdía 446,44 puntos, o un 0,96%, a 45.911,98 unidades; el S&P 500 cedía 99,19 puntos, o un 1,47%, a 6635,51 unidades; y el Nasdaq Composite caía 495,46 puntos, o un 2,17%, a 22.525,37 unidades.

* El sector tecnológico del S&P 500 descendía un 1,9% y el financiero bajaba un 1% en el S&P 500, mientras que las acciones de energía retrocedían un 1,3%.

* El índice Philadelphia SE Semiconductor caía un 3,4%, entre los más afectados tras el anuncio de Trump.

* Mientras, el índice de volatilidad CBOE, indicador del miedo de los inversores, alcanzó su mayor nivel en un mes. * Las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos bajaban drásticamente, con pesos pesados como Alibaba Group Holding, JD.com Inc y PDD Holdings hundiéndose entre un 5,5% y un 6%.

* Qualcomm descendía un 4,6%, luego de que el regulador del mercado chino anunciara que el país inició una investigación antimonopolio contra el fabricante de semiconductores por la adquisición de la israelí Autotalks. (Reporte de Niket Nishant y Sukriti Gupta en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)